Meta får inte köpa AI-bolag – stoppas av Kina

Kinas myndigheter stoppar Metas planerade förvärv av AI-bolaget Manus.

Det är beskedet från landets ekonomiska planeringsorgan Nationella kommissionen för utveckling och reform.

Affären, som värderas till omkring två miljarder dollar, har därmed avbrutits efter att parterna uppmanats att dra tillbaka transaktionen.

Har infört begränsningar

Beslutet kommer mot bakgrund av ökande geopolitiska spänningar kring artificiell intelligens.

USA har redan infört begränsningar för investeringar i kinesiska AI-bolag, samtidigt som kinesiska myndigheter försöker motverka att teknikföretag flyttar verksamhet utomlands, skriver CNBC.

Manus, som grundades i Kina men senare flyttade sitt huvudkontor till Singapore, har utvecklat AI-agenter som kan utföra avancerade uppgifter som marknadsanalys, programmering och datahantering.

Bolagets struktur har setts som ett exempel på den så kallade Singapore-modellen, där företag söker internationell expansion utanför Kinas direkta kontroll.

Ingripandet väcker oro bland entreprenörer och riskkapitalister som sett utlandsflyttar som en väg runt regulatoriska hinder.

För Meta innebär stoppet ett bakslag i bolagets strategi att stärka sin position inom AI och automatisering, där konkurrensen globalt fortsätter att hårdna.

