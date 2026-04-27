Industrin i Kina är glödhet: Lönsamheten ökar 16 procent

Trots att kriget drog i gång i Mellanöstern gick industrin i Kina på högvarv, enligt nya siffror från mars månad. Ytterligare ett tecken på den ojämna utvecklingen i landets ekonomi.

Fortsatt tillgång till olja från Iran gjorde att världens största oljeimportör ändå kunde mjuklanda i den energikris som byggts upp. Vinsterna i den kinesiska industrin har inte vuxit så snabbt på 6 månader.

Krigets inverkan på Kina laggar

”Datan har troligen inte reflekterat effekterna av kriget i Iran än,” sade Lynn Song, chefsekonom för Kina på ING enligt Reuters. Han understök därmed de växande riskerna för tillväxt både hemma och utomlands till följd av konflikten, samtidigt som regeringar och företag kämpar för att dämpa smällen.

Vinsterna för industriföretag steg med 15,8 procent i mars jämfört med föregående år, vilket är en ökning från uppgången på 15,2 procent under perioden januari–februari, enligt siffror från den nationella statistikbyrån som släppts på måndagen.

Yu Weining, chefsstatistiker vid NBS, sade att den accelererande totala vinsttillväxten till stor del drevs av sektorerna för utrustning och högteknologisk tillverkning, vars vinster steg med 21 procent respektive 47,4 procent under det första kvartalet, skriver CNBC.