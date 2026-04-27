Världen är rustad till tänderna: "Reagerar på ett år av krig"

USA backade 2025, men det tros bara vara tillfälligt.

”Länder reagerade på ytterligare ett år med krig, osäkerhet och geopolitisk omvälvning”, säger forskaren Xiao Liang i Sipris rapport.

Krig driver upp försvarsbudgetar

År 2025 landade världens militära nota på 2 887 miljarder dollar. Det motsvarar 27 biljoner kronor – eller 3 miljarder kronor varje timme.

USA, Kina och Ryssland står tillsammans för mer än hälften. Uteblivet militärt bistånd till Ukraina förklarar dock att USA faktiskt minskar. Men enligt Sipri är det kortlivat, eftersom kongressen i år godkänt minst 1 biljon dollar (över 9 000 miljarder kronor).

Utgifterna i Europa steg 14 procent – för Europas Natoländer uppgick de till 559 miljarder dollar.