Tyskland äger redan en del av Urenco, tillsammans med Storbritannien och två tyska energibolag. Nu kan den tyska staten köpa upp företagens andel.
Tysklands energiplan: Öka ägandet i kärnbränslejätte med 45 miljarder
Den tyska regeringen planerar att köpa en tredjedel av aktierna i kärnteknikbolaget Urenco för omkring fyra miljarder euro, knappt 45 miljarder kronor.
Syftet är att säkra europeisk kontroll över en strategiskt viktig kärnbränsleproducent, som bland annat har en central roll i Storbritanniens kärnvapenavskräckning.
Det rapporterar Handelsblatt med hänvisning till regeringskällor.
Ska ta över från tyska bolag
Urenco ägs i dag till en tredjedel vardera av Storbritannien och Nederländerna.
Den återstående tredjedelen delas mellan de tyska energibolagen RWE och Eon, som enligt uppgifterna vill sälja sina innehav eftersom kärnkraft inte längre är en del av deras långsiktiga affärsstrategier.
Den tyska staten planerar att ta över hela den tyska ägarandelen.
Enligt uppgifterna har Berlin agerat efter en förfrågan från Storbritannien, som vill säkerställa att bolaget förblir under europeisk kontroll.
Enligt regeringskällor har det även funnits intresse från USA att köpa in sig i Urenco.
Har gjorts utrymme i budgeten
Den tyska regeringen ska då snabbt ha enats om att ta över aktierna för att förhindra ett amerikanskt övertagande.
Planerna blev kända efter att en ny budgetpost på fyra miljarder euro oväntat dök upp i förhandlingarna om den tyska statsbudgeten för 2027.
Posten avser utgifter för förvärv och innehav av andelar i företag inom energisektorn.
Urenco grundades genom ett avtal mellan Tyskland, Storbritannien och Nederländerna på 1970-talet.
Bolaget är en av världens ledande producenter av anrikat uran och levererar kärnbränsle till den civila kärnkraftsindustrin.
Verksamheten har samtidigt en militärstrategisk dimension. I det ursprungliga avtalet fick Storbritannien rätt att använda Urencos produkter även för militära ändamål.
Vill inte kommentera
Det handlar enligt uppgifterna inte om kärnvapen, utan om bränsle till kärnreaktorerna i landets atomdrivna ubåtar.
Storbritanniens ubåtsflotta är en central del av landets kärnvapenavskräckning. Reaktorerna, som tillverkas av Rolls-Royce, driver ubåtarna och kräver anrikat uran som bränsle.
Urenco har sedan 2019 kapacitet att anrika uran till en halt på 19,75 procent uran-235. Gränsen för höganrikat uran, som kan användas för militära ändamål, går vid 20 procent.
Bolaget driver anläggningar i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA. I Tyskland finns en av anläggningarna i Gronau.
Den tyska regeringen har inte kommenterat uppgifterna. Inte heller RWE och Eon har velat uttala sig om den planerade affären.
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