Tysklands energiplan: Öka ägandet i kärnbränslejätte med 45 miljarder

Den tyska regeringen planerar att köpa en tredjedel av aktierna i kärnteknikbolaget Urenco för omkring fyra miljarder euro, knappt 45 miljarder kronor.

Syftet är att säkra europeisk kontroll över en strategiskt viktig kärnbränsleproducent, som bland annat har en central roll i Storbritanniens kärnvapenavskräckning.

Det rapporterar Handelsblatt med hänvisning till regeringskällor.

Ska ta över från tyska bolag

Urenco ägs i dag till en tredjedel vardera av Storbritannien och Nederländerna.

Den återstående tredjedelen delas mellan de tyska energibolagen RWE och Eon, som enligt uppgifterna vill sälja sina innehav eftersom kärnkraft inte längre är en del av deras långsiktiga affärsstrategier.

Den tyska staten planerar att ta över hela den tyska ägarandelen.

Enligt uppgifterna har Berlin agerat efter en förfrågan från Storbritannien, som vill säkerställa att bolaget förblir under europeisk kontroll.

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Enligt regeringskällor har det även funnits intresse från USA att köpa in sig i Urenco.