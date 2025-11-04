Efter konkursen: Grundaren stäms på miljarder för bedrägeri

Det konkursdrabbade bildelsföretaget First Brands har väckt talan mot sin före detta vd och grundare Patrick James.

De anklagar honom för att ha orkestrerat bedrägerier som lämnat det amerikanska företaget insolvent. Enligt Reuters lämnades stämningsansökan in till konkursdomstolen i Houston på måndagen.

Företaget hävdar att James berikade sig själv och sin familj genom att missbruka hundratals miljoner, om inte miljarder, dollar från First Brands.

Men även att han i hemlighet plundrade några av företagets tillgångar för att finansiera sin och sin familjs överdådiga livsstil, skriver Financial Times.

Förfalskade fakturor för miljarder

First Brands, som tillverkar bildelskomponenter som vindrutetorkare och bromsdelar, anklagar James för att ha orsakat att företaget ådrog sig skulder på minst 2,3 miljarder dollar.

Det baserat på antingen obefintliga eller förfalskade fakturor.

Företaget beskriver också hur James ska ha engagerat sig i finansieringstransaktioner som involverade särskilda företagskonstruktioner där samma säkerhet pantsattes dubbelt.