Det konkursdrabbade amerikanska fordonsföretaget First Brands har stämt sin tidigare vd och grundare Patrick James för omfattande ekonomiska oegentligheter. Det kan ha kostat företaget miljarder dollar.
Efter konkursen: Grundaren stäms på miljarder för bedrägeri
Det konkursdrabbade bildelsföretaget First Brands har väckt talan mot sin före detta vd och grundare Patrick James.
De anklagar honom för att ha orkestrerat bedrägerier som lämnat det amerikanska företaget insolvent. Enligt Reuters lämnades stämningsansökan in till konkursdomstolen i Houston på måndagen.
Företaget hävdar att James berikade sig själv och sin familj genom att missbruka hundratals miljoner, om inte miljarder, dollar från First Brands.
Men även att han i hemlighet plundrade några av företagets tillgångar för att finansiera sin och sin familjs överdådiga livsstil, skriver Financial Times.
Förfalskade fakturor för miljarder
First Brands, som tillverkar bildelskomponenter som vindrutetorkare och bromsdelar, anklagar James för att ha orsakat att företaget ådrog sig skulder på minst 2,3 miljarder dollar.
Det baserat på antingen obefintliga eller förfalskade fakturor.
Företaget beskriver också hur James ska ha engagerat sig i finansieringstransaktioner som involverade särskilda företagskonstruktioner där samma säkerhet pantsattes dubbelt.
Stämningsansökan beskriver kontantöverföringar från företaget till James. Dessa verkar ha finansierat ett radhus i New York, samt betalningar för en ”kändispersonlig” tränare och en privat kändiskock, enligt FT.
I ett exempel överförde James 8 miljoner dollar till sin svärson’s ”wellness”-företag Archive Health för att hjälpa till att täcka löner.
Mellan 2018 och 2025 överförde James enligt anklagelserna hundratals miljoner dollar från företaget till sig själv. Eller till företag kopplade till honom, med de flesta överföringarna gjorda mellan 2023 och 2025.
Förnekar allting
James, som avgick den 13 oktober, förnekar anklagelserna kategoriskt.
”Mr James förnekar kategoriskt de grundlösa och spekulativa påståendena”, säger en talesperson för grundaren till FT.
First Brands försattes i konkurs i slutet av september efter att företaget inte kunde refinansiera sina skulder.
Företaget, som hade en kassabehållning på 12 miljoner dollar när det gick i konkurs, avslöjade i domstol att det hade samlat på sig 12 miljarder dollar i både konventionella lån och finansiering utanför balansräkningen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
