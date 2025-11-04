Realtid
Realtid.se
Juridik

Efter konkursen: Grundaren stäms på miljarder för bedrägeri

First Brands tillverkade bildelar innan konkursen. (Foto: Enis Yavuz /Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Det konkursdrabbade amerikanska fordonsföretaget First Brands har stämt sin tidigare vd och grundare Patrick James för omfattande ekonomiska oegentligheter. Det kan ha kostat företaget miljarder dollar.

Det konkursdrabbade bildelsföretaget First Brands har väckt talan mot sin före detta vd och grundare Patrick James.

De anklagar honom för att ha orkestrerat bedrägerier som lämnat det amerikanska företaget insolvent. Enligt Reuters lämnades stämningsansökan in till konkursdomstolen i Houston på måndagen.

Företaget hävdar att James berikade sig själv och sin familj genom att missbruka hundratals miljoner, om inte miljarder, dollar från First Brands.

Investmentbanken: Vi blev lurade av First Brands

Allt fler blickar riktas mot First Brands för att förstå hur företaget kunde låna miljarder och sedan gå i konkurs. Nu menar investmentbanken Jefferies att den har blivit lurad.

Men även att han i hemlighet plundrade några av företagets tillgångar för att finansiera sin och sin familjs överdådiga livsstil, skriver Financial Times.

Förfalskade fakturor för miljarder

First Brands, som tillverkar bildelskomponenter som vindrutetorkare och bromsdelar, anklagar James för att ha orsakat att företaget ådrog sig skulder på minst 2,3 miljarder dollar.

Det baserat på antingen obefintliga eller förfalskade fakturor.

Företaget beskriver också hur James ska ha engagerat sig i finansieringstransaktioner som involverade särskilda företagskonstruktioner där samma säkerhet pantsattes dubbelt.

Privata kockar hjälp till svärson

Stämningsansökan beskriver kontantöverföringar från företaget till James. Dessa verkar ha finansierat ett radhus i New York, samt betalningar för en ”kändispersonlig” tränare och en privat kändiskock, enligt FT.

I ett exempel överförde James 8 miljoner dollar till sin svärson’s ”wellness”-företag Archive Health för att hjälpa till att täcka löner.

Mellan 2018 och 2025 överförde James enligt anklagelserna hundratals miljoner dollar från företaget till sig själv. Eller till företag kopplade till honom, med de flesta överföringarna gjorda mellan 2023 och 2025.

Förnekar allting

James, som avgick den 13 oktober, förnekar anklagelserna kategoriskt.

”Mr James förnekar kategoriskt de grundlösa och spekulativa påståendena”, säger en talesperson för grundaren till FT.

First Brands försattes i konkurs i slutet av september efter att företaget inte kunde refinansiera sina skulder.

Företaget, som hade en kassabehållning på 12 miljoner dollar när det gick i konkurs, avslöjade i domstol att det hade samlat på sig 12 miljarder dollar i både konventionella lån och finansiering utanför balansräkningen.

First BrandsKonkursStämning
