Konkursen skakade Wall Street – grundaren hävdar sin oskuld
Det amerikanska bildelsbolaget First Brands Group gick i spektaktulär konkurs i höstas.
Nu har grundaren Patrick James, tillsammans med sin bror Edward James, nekat till samtliga åtalspunkter i en federal domstol i New York, rapporterar Financial Times.
Bröderna är misstänkta för omfattande bedrägerier och konspiration i samband med bolagets kollaps, som ledde till konkurs i september och skakade de amerikanska kreditmarknaderna.
First Brands tog stora lån
Åklagarna menar att First Brands under flera år ska ha vilselett långivare och på så sätt fått tillgång till miljardbelopp i finansiering, samtidigt som bolagets ledning berikade sig själva.
Totalt hade företaget säkrat omkring 12 miljarder dollar i lån innan verksamheten gick omkull.
Samarbetar med myndigheterna
Patrick James var bolagets grundare, vd och ensam ägare, medan Edward James hade en ledande roll med ansvar för komplex finansiering utanför balansräkningen.
En tidigare finanschef i bolaget har erkänt brott och samarbetar nu med myndigheterna i utredningen.
Konkursen beskrivs som en av de största på Wall Street på flera år och kom utan någon större förvarning.
