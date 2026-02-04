05 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

JUST NU:

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

Realtid.se
Börs & finans

Konkursen skakade Wall Street – grundaren hävdar sin oskuld

first brands
Det är snöigt på Wall Street i New York just nu, där många av långivarna har sina kontor. (Foto: Richard Drew /AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 04 feb. 2026Publicerad: 04 feb. 2026

Ej skyldig. Det var Patrick James inställning i målet som just nu pågår angående First Brands konkurs i USA.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det amerikanska bildelsbolaget First Brands Group gick i spektaktulär konkurs i höstas.

Nu har grundaren Patrick James, tillsammans med sin bror Edward James, nekat till samtliga åtalspunkter i en federal domstol i New York, rapporterar Financial Times.

Bröderna är misstänkta för omfattande bedrägerier och konspiration i samband med bolagets kollaps, som ledde till konkurs i september och skakade de amerikanska kreditmarknaderna.

First Brands tog stora lån

Åklagarna menar att First Brands under flera år ska ha vilselett långivare och på så sätt fått tillgång till miljardbelopp i finansiering, samtidigt som bolagets ledning berikade sig själva.

Totalt hade företaget säkrat omkring 12 miljarder dollar i lån innan verksamheten gick omkull.

Samarbetar med myndigheterna

Patrick James var bolagets grundare, vd och ensam ägare, medan Edward James hade en ledande roll med ansvar för komplex finansiering utanför balansräkningen.

ANNONS

En tidigare finanschef i bolaget har erkänt brott och samarbetar nu med myndigheterna i utredningen.

Konkursen beskrivs som en av de största på Wall Street på flera år och kom utan någon större förvarning.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
First BrandsLånWall Street
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS