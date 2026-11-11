Unilever vill skapa en jättekoncern inom livsmedel – granskas av myndigheter

Unilevers planerade sammanslagning av livsmedelsverksamheten med amerikanska kryddtillverkaren McCormick riskerar att försämra konkurrensen på den brittiska marknaden.

Det bedömer den brittiska konkurrensmyndigheten CMA, som nu hotar med en fördjupad granskning av affären.

Myndigheten meddelade på onsdagen att en så kallad fas 2-utredning kommer att inledas om inte bolagen presenterar åtaganden som bemöter frågorna senast den 18 november.

Oroar sig för minskad konkurrens

Affären, som offentliggjordes i mars, värderas till 65 miljarder dollar och är en av de största transaktionerna någonsin inom livsmedelssektorn, skriver Halifax.

Genom sammanslagningen ska Unilevers livsmedelsdivision, med varumärken som Hellmann’s och Knorr, kombineras med McCormick, som bland annat äger Frank’s RedHot och French’s.

CMA:s invändningar gäller framför allt leveranser av torra ingrediensblandningar och såser till brittiska återförsäljare.

Myndigheten befarar att sammanslagningen kan minska konkurrensen inom produktkategorier som kryddblandningar för chili con carne och persiljesås.

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