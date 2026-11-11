Ska Unilever få gå ihop med McCormick? Den frågan ställer sig nu brittiska myndigheter som tittar noga på effekterna av en sammanslagning.
Unilever vill skapa en jättekoncern inom livsmedel – granskas av myndigheter
Unilevers planerade sammanslagning av livsmedelsverksamheten med amerikanska kryddtillverkaren McCormick riskerar att försämra konkurrensen på den brittiska marknaden.
Det bedömer den brittiska konkurrensmyndigheten CMA, som nu hotar med en fördjupad granskning av affären.
Myndigheten meddelade på onsdagen att en så kallad fas 2-utredning kommer att inledas om inte bolagen presenterar åtaganden som bemöter frågorna senast den 18 november.
Oroar sig för minskad konkurrens
Affären, som offentliggjordes i mars, värderas till 65 miljarder dollar och är en av de största transaktionerna någonsin inom livsmedelssektorn, skriver Halifax.
Genom sammanslagningen ska Unilevers livsmedelsdivision, med varumärken som Hellmann’s och Knorr, kombineras med McCormick, som bland annat äger Frank’s RedHot och French’s.
CMA:s invändningar gäller framför allt leveranser av torra ingrediensblandningar och såser till brittiska återförsäljare.
Myndigheten befarar att sammanslagningen kan minska konkurrensen inom produktkategorier som kryddblandningar för chili con carne och persiljesås.
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Skulle skapa en enorm koncern
Konkurrenstrycket från befintliga konkurrenter bedöms vara begränsat. Bland dessa finns Nestlés Maggi, Premier Foods Bisto-sortiment och livsmedelskedjornas egna märkesvaror.
Däremot ser myndigheten inga konkurrensproblem på senapsmarknaden.
CMA bedömer att engelsk, fransk och amerikansk senap utgör separata produktkategorier eftersom konsumenterna inte betraktar dem som nära substitut.
Det innebär att Unilevers senapsmärken Colman’s och Maille inte anses vara direkta konkurrenter till McCormicks French’s.
Den brittiska granskningen är ytterligare ett regulatoriskt hinder för den omfattande affären, som ska skapa en av världens största livsmedelskoncerner.
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