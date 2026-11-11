Mäklarhus får böta – respekterade inte kundens nej

Det norska mäklarhuset Norse Securities får betala 750 000 norska kronor i sanktionsavgift efter att ha brutit mot reglerna om investerarskydd och god affärssed.

Det står klart efter en granskning från norska Finanstilsynet.

Tillsynsmyndigheten har bland annat identifierat tre fall där mäklare fortsatte att försöka sälja komplicerade och riskfyllda investeringsprodukter trots att kunderna upprepade gånger tackat nej.

Tog inte hänsyn till invändningarna

I ett av fallen berättade en kund att han redan hade en liknande investering som såg ut att resultera i en totalförlust. Kunden ville därför avvakta med ytterligare investeringar, skriver Finansavisen.

Trots det fortsatte mäklaren sina försäljningsförsök utan att ta hänsyn till kundens invändningar.

Granskningen omfattade även avkastningen på de warranter som Norse Securities sålt under de föregående fem åren.

Genomgången visade att en majoritet av investeringarna hade resulterat i förluster för kunderna.

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I omkring en tredjedel av fallen gick hela det investerade kapitalet förlorat.

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