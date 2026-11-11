Kunde ville avvakta och inte köpa fler komplicerade finansprodukter. Men Norse Securities gav sig inte. Det kostar nu en rejäl slant för det norska bolaget.
Mäklarhus får böta – respekterade inte kundens nej
Det norska mäklarhuset Norse Securities får betala 750 000 norska kronor i sanktionsavgift efter att ha brutit mot reglerna om investerarskydd och god affärssed.
Det står klart efter en granskning från norska Finanstilsynet.
Tillsynsmyndigheten har bland annat identifierat tre fall där mäklare fortsatte att försöka sälja komplicerade och riskfyllda investeringsprodukter trots att kunderna upprepade gånger tackat nej.
Tog inte hänsyn till invändningarna
I ett av fallen berättade en kund att han redan hade en liknande investering som såg ut att resultera i en totalförlust. Kunden ville därför avvakta med ytterligare investeringar, skriver Finansavisen.
Trots det fortsatte mäklaren sina försäljningsförsök utan att ta hänsyn till kundens invändningar.
Granskningen omfattade även avkastningen på de warranter som Norse Securities sålt under de föregående fem åren.
Genomgången visade att en majoritet av investeringarna hade resulterat i förluster för kunderna.
I omkring en tredjedel av fallen gick hela det investerade kapitalet förlorat.
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Allvarliga överträdelser
Samtidigt använde bolagets mötesbokare marknadsföring som enligt Finanstilsynet gav en missvisande bild av riskerna.
I ett samtal beskrevs risken att förlora pengar som ovanligt låg.
Myndigheten riktar även kritik mot bolagets kostnadsredovisning. Norse Securities kunde inte visa att kunderna hade fått korrekta och fullständiga rapporter över sina kostnader under 2023 och 2024.
Finanstilsynet konstaterar att flera av bristerna redan hade uppmärksammats vid tidigare tillsyn och bedömer överträdelserna som allvarliga.
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Har vidtagit åtgärder
Norse Securities medger att vissa kundsamtal varit alltför påstridiga, men avvisar att det skulle handla om en generell försäljningsmetod. Bolaget uppger att flera åtgärder har vidtagits för att förbättra rutinerna.
Böterna kommer samtidigt som bolaget redovisar en kraftig resultatförsämring.
Omsättningen uppgick till 17,1 miljoner norska kronor 2025, jämfört med 43,8 miljoner året före. Rörelseresultatet blev en förlust på 2,9 miljoner norska kronor.
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