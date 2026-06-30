AI-boomen gör att fler kan kalla sig såväl miljonärer som miljardärer. Men det är främst till USA som rikedomen koncentreras.
Fler blir miljardärer – tack vare börsen
Antalet dollarmiljardärer i världen ökade med 13 procent under det senaste året och uppgår nu till rekordhöga 3 302 personer.
Samtidigt steg deras samlade förmögenheter med i genomsnitt 25 procent, enligt en ny rapport från den schweiziska storbanken UBS.
Ökningen sammanfaller med den kraftiga uppgången på aktiemarknaderna, där framför allt bolag med koppling till artificiell intelligens har lyft värderingarna.
AI-boomen har påverkat
Eftersom en stor del av miljardärernas tillgångar är investerade i börsnoterade företag har AI-boomen bidragit till den snabba förmögenhetstillväxten, skriver The Guardian.
Rapporten visar också att antalet personer med förmögenheter över 100 miljarder dollar fortsätter att växa.
Totalt finns nu 19 personer i den kategorin, medan ytterligare 18 har tillgångar värda mellan 50 och 100 miljarder dollar. Majoriteten av dessa återfinns i USA.
Även antalet dollarmiljonärer ökade kraftigt under året och överstiger nu 57,5 miljoner globalt. En stark börsutveckling och en svagare amerikansk dollar bidrog till utvecklingen, eftersom förmögenheterna mäts i dollar.
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Större skillnader
USA stod för nästan hälften av ökningen av nya dollarmiljonärer under 2025. Över 440 000 amerikaner blev dollarmiljonärer för första gången, medan Storbritannien fick drygt 43 000 nya dollarmiljonärer.
Samtidigt fortsätter skillnaderna i förmögenhet mellan världens rikaste och fattigaste att öka.
Tidigare rapporter om den globala förmögenhetsfördelningen visar att en mycket liten andel av världens befolkning kontrollerar en oproportionerligt stor del av de samlade tillgångarna.
Utvecklingen har lett till ökade krav på högre beskattning av de allra rikaste och en debatt om deras ekonomiska och politiska inflytande.
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Inte så många som flyttar
Enligt Forbes är Elon Musk fortfarande världens rikaste person med en uppskattad förmögenhet på omkring en biljon dollar. Därefter följer Googles medgrundare Larry Page och Sergey Brin.
I Storbritannien minskade däremot antalet miljardärer under det senaste året, enligt Sunday Times årliga sammanställning.
Tidigare har det förekommit uppgifter om att förmögna personer lämnat landet efter avskaffandet av det särskilda skattesystemet för så kallade non-doms.
UBS bedömer dock att omfattningen av utflyttningen ofta överdrivs och att de ekonomiska verksamheterna i stor utsträckning stannar kvar i landet.
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