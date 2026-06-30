Fler blir miljardärer – tack vare börsen

Antalet dollarmiljardärer i världen ökade med 13 procent under det senaste året och uppgår nu till rekordhöga 3 302 personer.

Samtidigt steg deras samlade förmögenheter med i genomsnitt 25 procent, enligt en ny rapport från den schweiziska storbanken UBS.

Ökningen sammanfaller med den kraftiga uppgången på aktiemarknaderna, där framför allt bolag med koppling till artificiell intelligens har lyft värderingarna.

AI-boomen har påverkat

Eftersom en stor del av miljardärernas tillgångar är investerade i börsnoterade företag har AI-boomen bidragit till den snabba förmögenhetstillväxten, skriver The Guardian.

Rapporten visar också att antalet personer med förmögenheter över 100 miljarder dollar fortsätter att växa.

Totalt finns nu 19 personer i den kategorin, medan ytterligare 18 har tillgångar värda mellan 50 och 100 miljarder dollar. Majoriteten av dessa återfinns i USA.

Även antalet dollarmiljonärer ökade kraftigt under året och överstiger nu 57,5 miljoner globalt. En stark börsutveckling och en svagare amerikansk dollar bidrog till utvecklingen, eftersom förmögenheterna mäts i dollar.

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