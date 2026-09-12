Fonden kraschade inför allas ögon – nu försöker "underbarnet" igen

Leopold Aschenbrenners hedgefond Situational Awareness försöker bygga upp verksamheten igen efter den kraftiga nedgång som nästan ledde till en kollaps i somras.

Fonden har samtidigt börjat etablera relationer med nya mäklarhus och återtar större positioner inom tekniksektorn.

Aschenbrenner, som inte är mer än 25 år, blev en uppmärksammad investerare under AI-boomen.

Vill bygga upp fonden igen

I juli föll fondens tillgångar med 67 procent när teknikaktier rasade, vilket tvingade fonden att sälja en stor del av sina börsnoterade innehav och minska sin belåning, skriver Financial Times.

För att undvika en större kris sålde Situational Awareness merparten av sitt innehav i börsbolag till Ken Griffins hedgefond Citadel.

Efter transaktionen meddelade Aschenbrenner investerarna att han tänkte försöka bygga upp fonden igen och dra lärdomar av den kraftiga nedgången.

Trots raset uppgav han i slutet av juli att fonden fortfarande hade stigit omkring 80 procent under året.

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