För bara några veckor sedan fick Leopold Aschenbrenner sälja en stor del av sitt innehav för att rädda verksamheten. Men det hindrar honom inte att försöka på nytt.
Fonden kraschade inför allas ögon – nu försöker "underbarnet" igen
Leopold Aschenbrenners hedgefond Situational Awareness försöker bygga upp verksamheten igen efter den kraftiga nedgång som nästan ledde till en kollaps i somras.
Fonden har samtidigt börjat etablera relationer med nya mäklarhus och återtar större positioner inom tekniksektorn.
Aschenbrenner, som inte är mer än 25 år, blev en uppmärksammad investerare under AI-boomen.
Vill bygga upp fonden igen
I juli föll fondens tillgångar med 67 procent när teknikaktier rasade, vilket tvingade fonden att sälja en stor del av sina börsnoterade innehav och minska sin belåning, skriver Financial Times.
För att undvika en större kris sålde Situational Awareness merparten av sitt innehav i börsbolag till Ken Griffins hedgefond Citadel.
Efter transaktionen meddelade Aschenbrenner investerarna att han tänkte försöka bygga upp fonden igen och dra lärdomar av den kraftiga nedgången.
Trots raset uppgav han i slutet av juli att fonden fortfarande hade stigit omkring 80 procent under året.
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Investerar i techjättar
Nu återuppbyggs portföljen med stora positioner i techbolag. Bland innehaven finns halvledartillverkarna AMD, Intel, SK Hynix och Sandisk samt AI-bolaget CoreWeave, enligt personer med insyn.
Som en del av återstarten har Situational Awareness börjat arbeta med Clear Street, ett mindre amerikanskt mäklarhus som är specialiserat på tekniksektorn.
Fonden har tidigare haft relationer med betydligt större aktörer som Goldman Sachs, JPMorgan och Citigroup.
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Ska inte ske med belåning
Aschenbrenner har samtidigt sagt till investerare att den publika delen av fonden framöver ska hanteras utan belåning.
Det innebär att fonden ska använda eget kapital för sina marknadspositioner, vilket begränsar risken jämfört med tidigare strategi.
Trots det har Situational Awareness på senare tid börjat göra större affärer med så kallade flexoptioner. Det är specialanpassade optionskontrakt där villkoren kan skräddarsys efter investerarens behov.
Optionsaffärerna ger Aschenbrenner en betydligt större exponering mot kursutvecklingen i de underliggande bolagen än vad den initiala insatsen motsvarar.
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