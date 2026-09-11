Full tank kostar 20 kronor – taxiförare protesterar mot priset

Irans ekonomiska kris fördjupas och bränslebristen skapar växande missnöje bland befolkningen.

Nu syns långa köer vid bensinstationer och protester bland lastbils- och taxiförare i landet.

Det är bara några av de senaste tecknen på att krigets ekonomiska konsekvenser börjar slå hårdare mot vardagen.

Känner av även små prisökningar

Regeringen fördubblade på måndagen priset på bensin som säljs till förare som överskrider sina subventionerade kvoter. Priset motsvarar omkring 40 öre per liter.

När de billigaste ransonerna är slut kan det kosta omkring 20 kronor att fylla en personbil och 50 kronor att tanka en lastbil.

För många iranier är även relativt små prisökningar kännbara. Många har månadsinkomster på omkring 1 000 kronor eller mindre, samtidigt som inflationen har skjutit i höjden.

Inför de nya priserna skyndade många bilister till bensinstationerna för att tanka. På flera håll tog bränslet slut och förare blev stående utan möjlighet att fylla sina fordon, skriver Wall Street Journal.

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