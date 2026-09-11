USA:s krig mot Iran märks i iraniernas plånböcker. Bränslepriserna är billiga globalt sett, men ökningar har ändå slagit hårt mot många.
Full tank kostar 20 kronor – taxiförare protesterar mot priset
Irans ekonomiska kris fördjupas och bränslebristen skapar växande missnöje bland befolkningen.
Nu syns långa köer vid bensinstationer och protester bland lastbils- och taxiförare i landet.
Det är bara några av de senaste tecknen på att krigets ekonomiska konsekvenser börjar slå hårdare mot vardagen.
Känner av även små prisökningar
Regeringen fördubblade på måndagen priset på bensin som säljs till förare som överskrider sina subventionerade kvoter. Priset motsvarar omkring 40 öre per liter.
När de billigaste ransonerna är slut kan det kosta omkring 20 kronor att fylla en personbil och 50 kronor att tanka en lastbil.
För många iranier är även relativt små prisökningar kännbara. Många har månadsinkomster på omkring 1 000 kronor eller mindre, samtidigt som inflationen har skjutit i höjden.
Inför de nya priserna skyndade många bilister till bensinstationerna för att tanka. På flera håll tog bränslet slut och förare blev stående utan möjlighet att fylla sina fordon, skriver Wall Street Journal.
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Taxiförare protesterade
Bränslebristen har drabbat transportsektorn särskilt hårt. Omkring 120 taxiförare i provinsen Kerman protesterade på torsdagen mot minskade bränsletilldelningar.
Förarna uppger att de numera står utan subventionerat bränsle under omkring en tredjedel av varje månad.
Även förare som arbetar för transport- och leveranstjänsten Snapp har gått ut i strejk i flera städer. I Arak samlades ett antal förare utanför guvernörens kontor och krävde bättre ekonomiska villkor.
I Semnan blockerade förare trafikleder i protest mot situationen.
Lastbilschaufförer har också varnat för nya strejker. I slutet av augusti genomförde förare vid gränsterminalen Mehran mot Irak en endagsstrejk på grund av bränslebrist.
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Tuff press på ekonomin
Lastbilarna spelar en viktig roll för importen av livsmedel och andra basvaror.
Krisen kommer efter månader av ekonomisk press. Kriget och USA:s blockad har slagit mot Irans olje- och raffinaderiinfrastruktur, samtidigt som landet har fått svårare att importera bensin.
Regeringen försöker därför minska kostnaderna för de omfattande bränslesubventionerna.
Samtidigt har den iranska valutan försvagats kraftigt. Rialen föll på onsdagen till över 2,3 miljoner per dollar, den lägsta nivån hittills.
För hushållen märks krisen i allt högre priser på mat och vardagsvaror. Samtidigt har en liten grupp välbärgade iranier fortsatt att konsumera lyxvaror, vilket förstärker känslan av ekonomiska klyftor, enligt många.
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