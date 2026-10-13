Med långa universitetsutbildningar hoppades många unga kineser på en ljus framtid och ett bra jobb. Men nu tycks den kalkylen ha slagits ur spel.
Unga kineser kliver in på arbetsmarknad från helvetet – många ger upp
En svagare ekonomi, hårdare konkurrens och artificiell intelligens pressar Kinas unga på arbetsmarknaden.
Allt fler tvingas skjuta upp vuxenlivets milstolpar eller återvända till föräldrahemmet när drömmen om ekonomisk självständighet blir svårare att uppnå.
För en generation som vuxit upp under Kinas ekonomiska uppgång har förutsättningarna förändrats. Utbildning och hårt arbete sågs länge som vägen till ett tryggt jobb och en högre levnadsstandard än för föräldrarna.
Vill komma bort från prestationskraven
Nu upplever många unga att ansträngningarna inte längre ger samma utdelning, skriver Wall Street Journal i ett reportage från landet.
Ett exempel är 27-årige Ma Yongjian, som avbröt sina masterstudier i datavetenskap efter att ha tappat tron på sina möjligheter att få ett kvalificerat arbete.
Han flyttade senare till Dali i sydvästra Kina, en stad som blivit ett tillhåll för unga som vill komma bort från prestationskrav och arbetslivets hårda konkurrens.
Bakom utvecklingen ligger en arbetsmarknad som inte skapar tillräckligt många stabila och välbetalda tjänster. Samtidigt når rekordmånga universitetsstudenter arbetsmarknaden.
I år väntas 12,7 miljoner personer ta examen från kinesiska universitet.
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Tufft för nya på arbetsmarknaden
Arbetslösheten bland stadsbor i åldern 16–24 år, exklusive studenter, uppgick till omkring 19 procent i augusti. För personer mellan 25 och 29 år låg den på 7,5 procent. Löneutvecklingen har samtidigt stagnerat.
Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens förvärrar osäkerheten.
Företag inom bland annat teknik, finans och film använder tekniken för att minska personalbehovet, skriver Reuters.
En studie från ShanghaiTech University, baserad på 700 miljoner jobbannonser mellan 2022 och 2026, visar att efterfrågan minskat särskilt för anställda med ett till tre års arbetslivserfarenhet.
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Skaffar färre barn
Konsekvenserna märks också i privatlivet. Unga skjuter upp giftermål och familjebildning eftersom ekonomin inte räcker till.
Andra återvänder till sina föräldrar efter upprepade uppsägningar eller söker försörjning inom osäkra delar av gigekonomin.
Enligt en analys från Hongkongs universitet har den kinesiska sysselsättningen i städerna omkring 37 miljoner färre jobb än om utvecklingen före pandemin hade fortsatt.
Missnöjet väcker även oro hos myndigheterna. Peking försöker få företag att begränsa uppsägningar kopplade till AI, samtidigt som regeringen satsar på utbildning och omskolning.
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