Unga kineser kliver in på arbetsmarknad från helvetet – många ger upp

En svagare ekonomi, hårdare konkurrens och artificiell intelligens pressar Kinas unga på arbetsmarknaden.

Allt fler tvingas skjuta upp vuxenlivets milstolpar eller återvända till föräldrahemmet när drömmen om ekonomisk självständighet blir svårare att uppnå.

För en generation som vuxit upp under Kinas ekonomiska uppgång har förutsättningarna förändrats. Utbildning och hårt arbete sågs länge som vägen till ett tryggt jobb och en högre levnadsstandard än för föräldrarna.

Vill komma bort från prestationskraven

Nu upplever många unga att ansträngningarna inte längre ger samma utdelning, skriver Wall Street Journal i ett reportage från landet.

Ett exempel är 27-årige Ma Yongjian, som avbröt sina masterstudier i datavetenskap efter att ha tappat tron på sina möjligheter att få ett kvalificerat arbete.

Han flyttade senare till Dali i sydvästra Kina, en stad som blivit ett tillhåll för unga som vill komma bort från prestationskrav och arbetslivets hårda konkurrens.

Bakom utvecklingen ligger en arbetsmarknad som inte skapar tillräckligt många stabila och välbetalda tjänster. Samtidigt når rekordmånga universitetsstudenter arbetsmarknaden.

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I år väntas 12,7 miljoner personer ta examen från kinesiska universitet.

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