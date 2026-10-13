Trots USA:s enorma skuld – investerare flockas till statsobligationerna

Amerikanska statsobligationer lockar allt fler investerare efter att räntorna stigit kraftigt under året.

Stora kapitalförvaltare ser nu möjligheter att säkra höga löpande avkastningar, trots risken för ytterligare kursfall på obligationsmarknaden.

Sedan början av oktober har nästan 14 miljarder dollar strömmat in i fonder med amerikanska statsobligationer, enligt beräkningar baserade på data från EPFR.

Har blivit mer attraktiva

Under det tredje kvartalet uppgick nettoinflödet till rekordhöga 59,3 miljarder dollar, skriver Financial Times.

Utvecklingen kommer efter flera månader av kraftig utförsäljning på den amerikanska räntemarknaden. Räntan på tioåriga amerikanska statsobligationer har stigit med 1,06 procentenheter sedan årsskiftet till 5,24 procent.

Förra veckan nådde den som högst 5,36 procent, den högsta nivån på 24 år.

Bakom ränteuppgången ligger bland annat stigande energipriser till följd av USA:s krig mot Iran, omfattande upplåning från teknikbolag inom artificiell intelligens och förväntningar om fortsatt stark amerikansk ekonomisk tillväxt.

ANNONS

De högre räntorna har samtidigt gjort statsobligationerna mer attraktiva för investerare som söker stabila inkomster under flera år. Vid en auktion av tioåriga amerikanska statsobligationer värd 39 miljarder dollar förra veckan var efterfrågan stark.

Läs mer: USA-räntorna rusar – högsta nivån sedan 2007. Dagens PS