Den som tittar på USA:s statsfinanser har en del att klia sig i huvudet över. Men för investerare kan det leda till ännu bättre avkastning.
Trots USA:s enorma skuld – investerare flockas till statsobligationerna
Amerikanska statsobligationer lockar allt fler investerare efter att räntorna stigit kraftigt under året.
Stora kapitalförvaltare ser nu möjligheter att säkra höga löpande avkastningar, trots risken för ytterligare kursfall på obligationsmarknaden.
Sedan början av oktober har nästan 14 miljarder dollar strömmat in i fonder med amerikanska statsobligationer, enligt beräkningar baserade på data från EPFR.
Har blivit mer attraktiva
Under det tredje kvartalet uppgick nettoinflödet till rekordhöga 59,3 miljarder dollar, skriver Financial Times.
Utvecklingen kommer efter flera månader av kraftig utförsäljning på den amerikanska räntemarknaden. Räntan på tioåriga amerikanska statsobligationer har stigit med 1,06 procentenheter sedan årsskiftet till 5,24 procent.
Förra veckan nådde den som högst 5,36 procent, den högsta nivån på 24 år.
Bakom ränteuppgången ligger bland annat stigande energipriser till följd av USA:s krig mot Iran, omfattande upplåning från teknikbolag inom artificiell intelligens och förväntningar om fortsatt stark amerikansk ekonomisk tillväxt.
De högre räntorna har samtidigt gjort statsobligationerna mer attraktiva för investerare som söker stabila inkomster under flera år. Vid en auktion av tioåriga amerikanska statsobligationer värd 39 miljarder dollar förra veckan var efterfrågan stark.
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Mer osäkerhet med längre löptider
De stora banker som normalt absorberar den del av emissionerna som marknaden inte köper behövde stå för en ovanligt liten andel.
Även kapitalförvaltare som Blackrock, Amundi och Pimco ser möjligheter på marknaden. Bedömningen är att marknaden kan ha överreagerat på risken för ytterligare räntehöjningar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve.
Samtidigt finns en tydlig skillnad mellan kortare och längre löptider. En hel del investerare föredrar obligationer med löptider på upp till tio år, medan osäkerheten är större kring 20- och 30-åriga papper.
Längre obligationer är särskilt känsliga för stigande räntor och påverkas också av hur statens upplåning och efterfrågan utvecklas.
En ytterligare faktor är den politiska och ekonomiska oron i Europa. En kraftig utförsäljning av franska statsobligationer inför nästa års val kan öka efterfrågan på amerikanska statspapper som ett alternativ för internationella investerare.
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