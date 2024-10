Dejtingapparna dumpar kärlek och satsar på vänskap

IT & tech

Är detta slutet för Googles "olagliga monopol"?

Under tisdagen lämnade det amerikanska justitiedepartementet in en ansökan till federal domstol att granska techjättens sökmotor. Ett förslag är att stycka upp Google för att öka konkurrensen. Amerikanska tjänstemännen inom antitrust har bråda dagar. Flera områden inom Googles och moderbolaget Alphabets verksamhet granskas. Nu är det dags för Googles sökmotor att sättas under lupp. ”Syftet …