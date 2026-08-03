Rykten om megafusion sänkte Astra – Investor tappade miljarder

Under helgen rapporterade Financial Times att Astra Zeneca fört samtal om en sammanslagning med amerikanska Bristol Myers Squibb (BMS) och när börsen öppnade rasade både Astra och Sobi.

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Sammanlagt raderades runt 8 miljarder kronor i värde för investmentbolaget Investor, rapporterar Dagens industri.

Marknaden är inte imponerad

Ett sammanslaget bolag skulle vara värt omkring 400 miljarder dollar och därmed bli en av världens största läkemedelskoncerner.

Ändå handlades Astra Zeneca ned cirka 7 procent. Investor, som är Astras fjärde största ägare med runt 50 miljoner aktier, såg innehavet krympa med 5,5 miljarder kronor.

Samtidigt kom beskedet att Sobis vd Guido Oelkers lämnar för ett annat läkemedelsbolag.

Aktien föll omkring 4 procent, vilket minskade Investors Sobi-innehav med 2,6 miljarder. Trots detta steg investmentbolagets B-aktie cirka 1 procent, och substansvärdet var enligt IBIndex oförändrat mot fredagens stängning.