Ryktena om en jättefusion inom läkemedelsbranschen slog hårt mot familjen Wallenbergs portfölj på måndagen.
Rykten om megafusion sänkte Astra – Investor tappade miljarder
Under helgen rapporterade Financial Times att Astra Zeneca fört samtal om en sammanslagning med amerikanska Bristol Myers Squibb (BMS) och när börsen öppnade rasade både Astra och Sobi.
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Sammanlagt raderades runt 8 miljarder kronor i värde för investmentbolaget Investor, rapporterar Dagens industri.
Marknaden är inte imponerad
Ett sammanslaget bolag skulle vara värt omkring 400 miljarder dollar och därmed bli en av världens största läkemedelskoncerner.
Ändå handlades Astra Zeneca ned cirka 7 procent. Investor, som är Astras fjärde största ägare med runt 50 miljoner aktier, såg innehavet krympa med 5,5 miljarder kronor.
Samtidigt kom beskedet att Sobis vd Guido Oelkers lämnar för ett annat läkemedelsbolag.
Aktien föll omkring 4 procent, vilket minskade Investors Sobi-innehav med 2,6 miljarder. Trots detta steg investmentbolagets B-aktie cirka 1 procent, och substansvärdet var enligt IBIndex oförändrat mot fredagens stängning.
USA-exponeringen som lockar
Det som gör BMS attraktivt är exponeringen mot den amerikanska marknaden, där bolaget hämtar närmare 70 procent av försäljningen.
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Astra Zeneca har länge riktat blickarna västerut, och en affär skulle enligt spekulationerna kunna flytta koncernens regulatoriska hemvist till USA.
Därtill lockar potentiella kostnadssynergier och möjligheten att korssälja bolagens produkter.
”Helt obegriplig” ur Astras perspektiv
Men logiken är tunn menar EFN:s analytiker Ture Wester, som radar upp fem skäl till varför affären är en dålig idé för Astras aktieägare. BMS beskrivs som ett på ytan sämre bolag med liknande värdering.
Wester pekar på regulatoriska risker – affären ska godkännas av FTC, brittiska CMA och EU-kommissionen, och på att konkurrerande cancerläkemedel kan tvinga fram avyttringar. Att integrera två forskningsorganisationer med över 150 000 anställda beskrivs som en svår övning, inte minst då bolagen tidigare stämt varandra.
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Framför allt står BMS inför en rad patentutgångar, däribland Eliquis och Opdivo som tillsammans står för mer än halva försäljningen, medan pipelinen ser torr ut. Astra Zeneca växer däremot med förväntade 6–7 procent per år.
Med en antagen premie om 30 procent hamnar värderingen på 12–13 gånger rörelseresultatet, knappt lägre än Astras egna 14.