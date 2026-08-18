Kopparn närmade sig på måndagen ett nytt rekord på London Metal Exchange (LME), samtidigt som skenande prisskillnader mellan olika leveransdatum blottlade en allt mer akut brist på metall för omedelbar leverans.
Tullhotet tömmer kopparlagren: Spelet bakom prisrusningen
Enligt Bloomberg handlades spotpriset som mest 545 dollar per ton över tremånaderskontraktet, den bredaste så kallade backwardationen sedan den historiska squeezen 2021, som då tvingade börsen att införa nödåtgärder för att stävja en skenande uppgång.
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Lagren dräneras mot USA
Bristen har byggts upp under sommaren. Crux Investor noterar att LME:s lager föll till 204 975 ton den 14 augusti, från 249 850 ton den 31 juli och 389 425 ton den 29 maj – 42 sammanhängande fall, den längsta sviten sedan 2014.
Den främsta drivkraften är att metall dras mot USA inför ett väntat tullbeslut.
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Enligt ING väntar marknaden på att USA:s handelsdepartement ska ta ställning till förslaget om en tull på 15 procent på raffinerad koppar från januari 2027, stigande till 30 procent 2028.
Beslutet skulle enligt planen ha kommit senast den 30 juni, men Vita huset har hittills hållit marknaden i ovisshet.
Premien speglar konkurrensen om koppar tillgänglig nu, förstärkt av short covering, snarare än en bred ökning av efterfrågan.
Störningar i gruvledet
Samtidigt tynger flera produktionsstörningar utbudssidan. Chiles kopparkommission Cochilco väntar sig att landets produktion faller 2,6 procent på årsbasis till 5,3 miljoner ton under 2026, till följd av svagare utfall hos Codelco och BHP, skriver Tradingpedia.
För svensk del kan bristen få betydelse på sikt.
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Regeringen nyligen två överklaganden mot Bolidens gruvkoncession vid Laver, vilket öppnar för bolaget att söka miljötillstånd.
Boliden bedömer att Laver skulle kunna fördubbla Sveriges kopparproduktion.