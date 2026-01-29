29 jan. 2026

Silver- och guldpriset: "Rekylen slår hårdast mot pappersprodukter"

Tuffa tider för Tesla – ändrar riktning helt

Elon Musks Tesla satsar mer på självkörande bilar. (Foto: Evan Vucci / Mark Schiefelbein / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 jan. 2026Publicerad: 29 jan. 2026

Tesla avslutar produktionen av sina två äldsta elmodeller för att istället satsa på humanoida robotar, samtidigt som bolaget rapporterar det första årliga intäktstappet någonsin och kraftigt sjunkande vinster.

Tesla-chefen Elon Musk meddelade under onsdagens resultatpresentation att produktionen av Model S och Model X upphör under nästa kvartal.

Fabriks­utrymmena i Fremont, Kalifornien, ska istället användas för tillverkning av den humanoida roboten Optimus, rapporterar CNN.

Beslutet kommer samtidigt som Tesla kämpar med betydande ekonomiska motgångar.

Bolagets justerade vinst föll 16 procent under det fjärde kvartalet 2025, medan netto­vinsten rasade 61 procent jämfört med samma period föregående år, skriver CNBC.

För helåret sjönk netto­vinsten med 46 procent, motsvarande en minskning på 3,3 miljarder dollar.

Första årliga intäkts­tappet

För första gången i företagets historia redovisade Tesla sjunkande årliga intäkter.

Musk
Robotar och inte bilar står i fokus för Tesla nu. (Foto: Andy Wong/AP/TT)

Omsättningen föll 3 procent till 94,8 miljarder dollar från 97,7 miljarder dollar året innan.

Nedgången berodde enligt bolaget delvis på minskade fordonsleveranser och lägre intäkter från utsläppsrätter.

Leveranserna sjönk med 16 procent under fjärde kvartalet och med 8,6 procent för hela året.

Tesla har rapporterat fallande vinster nio av de senaste tio kvartalen. Bolagets årliga vinst 2025 var endast 30 procent av toppnivån på 12,6 miljarder dollar från 2022.

Resultatet var dock bättre än marknaderna hade väntat.

Ökad konkurrens och politisk påverkan

Teslas försäljnings­problem drivs av flera faktorer.

I Kina, bolagets näst största marknad, förlorade företaget sin position som världens största elbils­tillverkare till kinesiska BYD under 2025.

I USA och Europa drabbades varumärket av negativ publicitet kopplat till Elon Musks politiska aktiviteter och hans nära relation till president Donald Trump.

Dessutom slopades det amerikanska skatteavdraget på 7 500 dollar för elbilar senare under året.

Model S och Model X, som först såldes 2012 respektive 2015, står endast för 3 procent av Teslas globala leveranser, vilket begränsar den omedelbara effekten av produktions­nedläggningen.

Satsning på autonomi och AI

Musk betonade under resultat­presentationen att Tesla ”verkligen rör sig mot en framtid som baseras på autonomi”.

Bolaget planerar investera cirka 20 miljarder dollar i kapital­utgifter 2026, främst i nya fabriker, Optimus-roboten och AI-beräknings­resurser.

Tesla har även investerat 2 miljarder dollar i Musks AI-företag xAI, som nyligen samlade in 20 miljarder dollar i en finansierings­runda med deltagande från Nvidia och Cisco..

Bolaget planerar att expandera sin robotaxi­tjänst till sju nya amerikanska städer under första halvåret 2026, däribland Dallas, Houston och Miami.

Tester på svenska vägar

I Sverige fick Tesla nyligen klartecken från Transport­styrelsen och Trafikverket att testa sitt förarstöd­system FSD (Full Self Driving) på svenska vägar, rapporterar Ny Teknik.

Efter över 100 000 mils test­körning i 17 europeiska länder tillåts nu stads- och landsvägskörning inom Nacka kommun.

Systemet kräver dock fortfarande konstant förar­övervakning och klassas som nivå 2 på en femgradig skala, där föraren förblir juridiskt ansvarig.

