Tuffa tider för Tesla – ändrar riktning helt

Tesla-chefen Elon Musk meddelade under onsdagens resultatpresentation att produktionen av Model S och Model X upphör under nästa kvartal.

Fabriks­utrymmena i Fremont, Kalifornien, ska istället användas för tillverkning av den humanoida roboten Optimus, rapporterar CNN.

Beslutet kommer samtidigt som Tesla kämpar med betydande ekonomiska motgångar.

Bolagets justerade vinst föll 16 procent under det fjärde kvartalet 2025, medan netto­vinsten rasade 61 procent jämfört med samma period föregående år, skriver CNBC.

För helåret sjönk netto­vinsten med 46 procent, motsvarande en minskning på 3,3 miljarder dollar.

Första årliga intäkts­tappet

För första gången i företagets historia redovisade Tesla sjunkande årliga intäkter.

Robotar och inte bilar står i fokus för Tesla nu. (Foto: Andy Wong/AP/TT)

Omsättningen föll 3 procent till 94,8 miljarder dollar från 97,7 miljarder dollar året innan.

Nedgången berodde enligt bolaget delvis på minskade fordonsleveranser och lägre intäkter från utsläppsrätter.

Leveranserna sjönk med 16 procent under fjärde kvartalet och med 8,6 procent för hela året.

Tesla har rapporterat fallande vinster nio av de senaste tio kvartalen. Bolagets årliga vinst 2025 var endast 30 procent av toppnivån på 12,6 miljarder dollar från 2022.

Resultatet var dock bättre än marknaderna hade väntat.