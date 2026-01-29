Tesla avslutar produktionen av sina två äldsta elmodeller för att istället satsa på humanoida robotar, samtidigt som bolaget rapporterar det första årliga intäktstappet någonsin och kraftigt sjunkande vinster.
Tuffa tider för Tesla – ändrar riktning helt
Tesla-chefen Elon Musk meddelade under onsdagens resultatpresentation att produktionen av Model S och Model X upphör under nästa kvartal.
Fabriksutrymmena i Fremont, Kalifornien, ska istället användas för tillverkning av den humanoida roboten Optimus, rapporterar CNN.
Beslutet kommer samtidigt som Tesla kämpar med betydande ekonomiska motgångar.
Bolagets justerade vinst föll 16 procent under det fjärde kvartalet 2025, medan nettovinsten rasade 61 procent jämfört med samma period föregående år, skriver CNBC.
För helåret sjönk nettovinsten med 46 procent, motsvarande en minskning på 3,3 miljarder dollar.
Musk avslöjar superdator: ”Det här är ingen lek”
Tesla har startat om ett projekt som länge legat i skymundan. Nu pekar små detaljer på att något större är på väg.
Första årliga intäktstappet
För första gången i företagets historia redovisade Tesla sjunkande årliga intäkter.
Omsättningen föll 3 procent till 94,8 miljarder dollar från 97,7 miljarder dollar året innan.
Missa inte: Kina rycker ifrån Musk – leder kampen om robotarna. Realtid
Nedgången berodde enligt bolaget delvis på minskade fordonsleveranser och lägre intäkter från utsläppsrätter.
Leveranserna sjönk med 16 procent under fjärde kvartalet och med 8,6 procent för hela året.
Tesla har rapporterat fallande vinster nio av de senaste tio kvartalen. Bolagets årliga vinst 2025 var endast 30 procent av toppnivån på 12,6 miljarder dollar från 2022.
Resultatet var dock bättre än marknaderna hade väntat.
Ökad konkurrens och politisk påverkan
Teslas försäljningsproblem drivs av flera faktorer.
I Kina, bolagets näst största marknad, förlorade företaget sin position som världens största elbilstillverkare till kinesiska BYD under 2025.
Läs även: Tesla och Meta skräller – Microsoft får börsstryk. Dagens PS
I USA och Europa drabbades varumärket av negativ publicitet kopplat till Elon Musks politiska aktiviteter och hans nära relation till president Donald Trump.
Dessutom slopades det amerikanska skatteavdraget på 7 500 dollar för elbilar senare under året.
Model S och Model X, som först såldes 2012 respektive 2015, står endast för 3 procent av Teslas globala leveranser, vilket begränsar den omedelbara effekten av produktionsnedläggningen.
Satsning på autonomi och AI
Musk betonade under resultatpresentationen att Tesla ”verkligen rör sig mot en framtid som baseras på autonomi”.
Bolaget planerar investera cirka 20 miljarder dollar i kapitalutgifter 2026, främst i nya fabriker, Optimus-roboten och AI-beräkningsresurser.
Missa inte: Tesla-ägare blev lappade – nytt vapen i konflikten. Realtid
Tesla har även investerat 2 miljarder dollar i Musks AI-företag xAI, som nyligen samlade in 20 miljarder dollar i en finansieringsrunda med deltagande från Nvidia och Cisco..
Bolaget planerar att expandera sin robotaxitjänst till sju nya amerikanska städer under första halvåret 2026, däribland Dallas, Houston och Miami.
Tester på svenska vägar
I Sverige fick Tesla nyligen klartecken från Transportstyrelsen och Trafikverket att testa sitt förarstödsystem FSD (Full Self Driving) på svenska vägar, rapporterar Ny Teknik.
Läs även: Varannan bil underkänns i besiktningen. Dagens PS
Efter över 100 000 mils testkörning i 17 europeiska länder tillåts nu stads- och landsvägskörning inom Nacka kommun.
Systemet kräver dock fortfarande konstant förarövervakning och klassas som nivå 2 på en femgradig skala, där föraren förblir juridiskt ansvarig.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
