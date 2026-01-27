Tesla-ägare blev lappade – nytt vapen i konflikten

Konflikten mellan Tesla och de svenska fackförbunden fortsätter utan tecken på lösning.

Efter mer än två år av strejker, blockader och sympatiåtgärder har nya former av opinionsbildning nu tagits i bruk.

En grupp fackligt engagerade pensionärer har börjat dela ut informationslappar till Tesla-ägare i Stockholm, i ett försök att öka trycket på bolaget att teckna kollektivavtal.

Sker på ideell basis

Initiativet går ut på att placera gula lappar på parkerade Tesla-bilar, rapporterar Dagens PS med hänvisning till Dagens Arbete.

Utformningen liknar en parkeringsbot, men innehållet handlar i stället om den pågående arbetsmarknadskonflikten och uppmanar bilägarna att påverka företaget.

Aktionen sker på ideell basis och organiseras genom regelbundna promenader där deltagarna systematiskt går igenom gator i huvudstaden för att hitta bilar av märket.