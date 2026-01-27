27 jan. 2026

Realtid
MISSA INTE:

”Det är ofta chefen som dricker mest”

Realtid.se
Samhälle

Tesla-ägare blev lappade – nytt vapen i konflikten

tesla
De gula lapparna skrämde nog en och annan Tesla-ägare. (Foto: Janerik Henriksson/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

Ett gäng ideellt arbetande pensionärer har nu gett sig in i Tesla-striden. De delade ut flygblad med en särskild utformning till ägare av elbilen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Konflikten mellan Tesla och de svenska fackförbunden fortsätter utan tecken på lösning.

Efter mer än två år av strejker, blockader och sympatiåtgärder har nya former av opinionsbildning nu tagits i bruk.

En grupp fackligt engagerade pensionärer har börjat dela ut informationslappar till Tesla-ägare i Stockholm, i ett försök att öka trycket på bolaget att teckna kollektivavtal.

Sker på ideell basis

Initiativet går ut på att placera gula lappar på parkerade Tesla-bilar, rapporterar Dagens PS med hänvisning till Dagens Arbete.

Utformningen liknar en parkeringsbot, men innehållet handlar i stället om den pågående arbetsmarknadskonflikten och uppmanar bilägarna att påverka företaget.

Aktionen sker på ideell basis och organiseras genom regelbundna promenader där deltagarna systematiskt går igenom gator i huvudstaden för att hitta bilar av märket.

ANNONS

Utdragen konflikt

ANNONS

Bakgrunden är Teslas fortsatta vägran att skriva på kollektivavtal i Sverige, trots omfattande fackliga åtgärder.

Företaget har därmed hamnat i en utdragen konflikt med flera fackförbund, som menar att Teslas hållning undergräver den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Blockader mot bland annat service, reparationer och leveranser har pågått under lång tid, utan att bolaget ändrat sin position.

Vill öka trycket på Tesla

De pensionärer som engagerat sig beskriver insatsen som ett sätt att sprida kunskap.

Målet är att göra fler konsumenter medvetna om konflikten och skapa ett indirekt tryck genom kundrelationen.

”Vi är inte ute efter att jaga enskilda Teslaägare. Utan det här är ett sätt att sprida opinion och öka trycket på Tesla. Någon påverkan borde det ha om flera Teslaägare kommer in och säger att ni borde teckna kollektivavtal”, säger Erik Dahlrot till Dagens Arbete.

Har inte kommenterat

ANNONS

Aktionen har väckt uppmärksamhet, inte minst eftersom den riktar sig mot en bred allmänhet snarare än direkt mot företaget.

Samtidigt illustrerar den hur konflikten utvecklats från en traditionell arbetsmarknadstvist till en fråga där opinionsbildning och symboliska handlingar spelar en allt större roll.

Tesla har hittills inte kommenterat initiativet. Företaget har konsekvent hänvisat till sin globala modell för anställningsvillkor och har tidigare sagt att kollektivavtal inte är en del av bolagets arbetssätt.

Läs mer: ICE-agenter åker till vinter-OS: ”Inte välkomna hit”. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FackförbundSverigeTesla
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS