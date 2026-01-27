Ett gäng ideellt arbetande pensionärer har nu gett sig in i Tesla-striden. De delade ut flygblad med en särskild utformning till ägare av elbilen.
Tesla-ägare blev lappade – nytt vapen i konflikten
Mest läst i kategorin
AI-nätverk nytt hot mot det svenska valet
Det offentliga samtalet håller på att förändras i grunden. Samordnade svärmar av AI-drivna bottar kan ge sken av folkligt stöd där inget finns. Kontot ser äkta ut. Resonemangen verkar mänskliga. Omfattningen är nästan obegränsad. Ett nytt troll har kommit till nätet och det ser ut och låter precis som oss. I en ny analys varnar …
Stor pessimism i EU: Framtiden glider ur händerna
En ny omfattande opinionsundersökning från FGS Global visar att européer känner stor pessimism inför framtiden. Över 11 700 personer i 23 medlemsländer deltog i mätningen, och svaren visar att framtidstron bland medborgarna snabbt försvagas. Nästan två tredjedelar av de tillfrågade anser att de bästa åren redan passerat. Dessutom tror tre av fyra att livet kommer …
Vindkraften bakom fortsatt låga elpriser
Dyra timmar, politiska utspel och varnande prognoser skapar bilden av elpriser i ständig kris. Men ser man till helheten är bilden betydligt lugnare än debatten antyder. ”Det är egentligen inte särskilt svårt. Tittar man på SCB:s statistik och justerar för inflation så är elpriserna i dag ungefär på samma nivå som runt 2003”, säger Björn Hedin, universitetslektor vid …
Här vänder lönegapet – kvinnor tjänar mer än män
Efter att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskade stadigt under 2010‑talet har utvecklingen i stort sett planat ut. Men bilden är något mer nyanserad än vad den övergripande siffran antyder, i vissa grupper vänder lönegapet till kvinnors fördel. De senaste fem åren har löneskillnaderna legat kvar på ungefär samma nivå. Under 2024 hade kvinnor i …
Grön ekonomi har i det tysta växt till börsens fjärde största sektor
Intäkterna från gröna produkter och tjänster har mer än fördubblats det senaste decenniet och om den gröna ekonomin vore en egen sektor skulle den redan nu stå för nära nio procent av det globala börsvärdet. Det berättar Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på DNB Carnegie Private Banking, i en intervju med Dagens PS apropå den utskällda sektorns …
Konflikten mellan Tesla och de svenska fackförbunden fortsätter utan tecken på lösning.
Efter mer än två år av strejker, blockader och sympatiåtgärder har nya former av opinionsbildning nu tagits i bruk.
En grupp fackligt engagerade pensionärer har börjat dela ut informationslappar till Tesla-ägare i Stockholm, i ett försök att öka trycket på bolaget att teckna kollektivavtal.
Sker på ideell basis
Initiativet går ut på att placera gula lappar på parkerade Tesla-bilar, rapporterar Dagens PS med hänvisning till Dagens Arbete.
Utformningen liknar en parkeringsbot, men innehållet handlar i stället om den pågående arbetsmarknadskonflikten och uppmanar bilägarna att påverka företaget.
Aktionen sker på ideell basis och organiseras genom regelbundna promenader där deltagarna systematiskt går igenom gator i huvudstaden för att hitta bilar av märket.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Utdragen konflikt
Bakgrunden är Teslas fortsatta vägran att skriva på kollektivavtal i Sverige, trots omfattande fackliga åtgärder.
Företaget har därmed hamnat i en utdragen konflikt med flera fackförbund, som menar att Teslas hållning undergräver den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Blockader mot bland annat service, reparationer och leveranser har pågått under lång tid, utan att bolaget ändrat sin position.
Vill öka trycket på Tesla
De pensionärer som engagerat sig beskriver insatsen som ett sätt att sprida kunskap.
Målet är att göra fler konsumenter medvetna om konflikten och skapa ett indirekt tryck genom kundrelationen.
”Vi är inte ute efter att jaga enskilda Teslaägare. Utan det här är ett sätt att sprida opinion och öka trycket på Tesla. Någon påverkan borde det ha om flera Teslaägare kommer in och säger att ni borde teckna kollektivavtal”, säger Erik Dahlrot till Dagens Arbete.
Har inte kommenterat
Aktionen har väckt uppmärksamhet, inte minst eftersom den riktar sig mot en bred allmänhet snarare än direkt mot företaget.
Samtidigt illustrerar den hur konflikten utvecklats från en traditionell arbetsmarknadstvist till en fråga där opinionsbildning och symboliska handlingar spelar en allt större roll.
Tesla har hittills inte kommenterat initiativet. Företaget har konsekvent hänvisat till sin globala modell för anställningsvillkor och har tidigare sagt att kollektivavtal inte är en del av bolagets arbetssätt.
Läs mer: ICE-agenter åker till vinter-OS: ”Inte välkomna hit”. Dagens PS