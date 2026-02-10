10 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Trump varnar NATO-land: ”Kommer slukas levande”

Nya hot från Trump
Trump är åter igång och hotar nära allierade som inte dansar efter Vita husets pipa. (Foto: Mark Schiefelbein /AP/TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 10 feb. 2026Publicerad: 10 feb. 2026

Relationen mellan två av världens närmaste allierade når en ny fryspunkt. Efter Kanadas närmande till Kina sparar Donald Trump inte på orden, och hotar nu att stoppa kritisk infrastruktur mellan länderna.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Guld
Börs & finans

Kan bli Sveriges största guldgruva: ”Gåshud”

10 feb. 2026
usa
Makro

Amerikanska motorn stannar – under årets viktigaste månad

10 feb. 2026
Sveriges ekonomi
Makro

Svenskarna överraskar: Viktig signal för ekonomin

10 feb. 2026
Saabs vd Micael Johansson. Rusningen i hans aktie har inte bara gjort många småsparare rika - den här också bidragit till att förändra Wallenbergarnas Investor det senaste decenniet.
Börs & finans

Så har Saab förändrat Investor

10 feb. 2026
Börs & finans

Utdelningsrekord på börsen – här är de som delar ut mest

10 feb. 2026

Kan ett utökat samarbete ned Kina leda till slutet för hockey i Kanada? Det påstår i alla fall USA:s president.

Som Realtid tidigare rapporterat åtskilliga gånger är Donald Trump besluten om att göra det surt för grannlandet Kanada.

Nu går han återigen till hårt angrepp mot grannlandet i norr. Bakgrunden är landets nya handelsavtal med Kina, en överenskommelse som presidenten beskriver som ett rent självmordsuppdrag för lönnlövslandet.

På Truth Social varnar Trump för att Kanada kommer att ”slukas levande” av stormakten i öst.

Läs även:
Saabs miljardspel i Kanada: Lockar med jobb och export

Trump hotar miljardbygge

Presidenten rasar även över vad han beskriver som decennier av orättvis behandling, där han bland annat pekar ut handelshinder för amerikansk sprit och mejeriprodukter, rapporterar bland andra BBC.

Som motåtgärd hotar han nu att stoppa öppnandet av Gordie Howe International Bridge – en bro som är tänkt att binda samman ländernas ekonomi.

ANNONS

Ordvalen blir alltmer dramatiska. Donald Trump hävdar till och med att Kinas första drag blir att utradera ishockeyn i Kanada och permanent avskaffa Stanley Cup. Ett påstående utan någon som helst bäring på verkligheten.

Utspelen följer på tidigare hot om 100-procentiga tullar och förslag om att göra Kanada till USA:s 51:a delstat.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpKanada
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS