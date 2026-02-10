Trump varnar NATO-land: ”Kommer slukas levande”

Kan ett utökat samarbete ned Kina leda till slutet för hockey i Kanada? Det påstår i alla fall USA:s president.

Som Realtid tidigare rapporterat åtskilliga gånger är Donald Trump besluten om att göra det surt för grannlandet Kanada.

Nu går han återigen till hårt angrepp mot grannlandet i norr. Bakgrunden är landets nya handelsavtal med Kina, en överenskommelse som presidenten beskriver som ett rent självmordsuppdrag för lönnlövslandet.

På Truth Social varnar Trump för att Kanada kommer att ”slukas levande” av stormakten i öst.

Läs även:

Saabs miljardspel i Kanada: Lockar med jobb och export

Trump hotar miljardbygge

Presidenten rasar även över vad han beskriver som decennier av orättvis behandling, där han bland annat pekar ut handelshinder för amerikansk sprit och mejeriprodukter, rapporterar bland andra BBC.

Som motåtgärd hotar han nu att stoppa öppnandet av Gordie Howe International Bridge – en bro som är tänkt att binda samman ländernas ekonomi.

ANNONS

Ordvalen blir alltmer dramatiska. Donald Trump hävdar till och med att Kinas första drag blir att utradera ishockeyn i Kanada och permanent avskaffa Stanley Cup. Ett påstående utan någon som helst bäring på verkligheten.

Utspelen följer på tidigare hot om 100-procentiga tullar och förslag om att göra Kanada till USA:s 51:a delstat.