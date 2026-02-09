Saab för intensiva diskussioner med Kanada om att leverera Gripen-plan som ett komplement till F-35, samtidigt som svenska företaget erbjuder att bygga upp lokal produktion i landet.
Saabs miljardspel i Kanada: Lockar med jobb och export
Det uppgav Saabs (börskurs Saab) vd Micael Johansson under ett investerarmöte.
”Vi tillhandahåller all detaljerad information som de behöver för att förstå” hur snabbt tekniköverföring kan ske och hur fort ett lokalt produktionscentrum kan etableras, sa Johansson, enligt Breaking Defense.
Han hävdade att Kanada överväger att ”inte vara alltför beroende av USA genom att ha en dubbel flotta, både F-35 och Gripen”.
Läs mer: USA blåser Schweiz på F-35 – kan öppna för Saab (Dagens PS)
Öppnar för export från Kanada
Saab har också delat information om hur Kanada skulle kunna bli involverat i den framtida exportmarknaden för Gripen. Med ambitionen att eventuell kanadensisk produktion ska användas för export till andra länder.
Företaget driver för närvarande två produktionslinjer för Gripen i Sverige och Brasilien.
I november 2025 tecknade Colombia ett kontrakt värt 3,1 miljarder euro för 17 plan. Dessutom har Sverige och Ukraina undertecknat en avsiktsförklaring som kan leda till en order på 100-150 plan.
Missa inte: Kanada vänder USA ryggen – Gripen kan byggas i Nordamerika. Realtid
Förseningar och kostnader skapar tvivel
Kritik har tidigare riktats mot Gripen och läckta dokument från en utvärdering 2021 har gjort gällande att Gripen skulle vara undermålig i jämförelse med F-35.
Försvarsexperten Max Villman, tidigare stridspilot och managing partner i försvarsfonden Gungnir, är kritisk till den läckta utvärderingen som visar F-35 som överlägsen Gripen E.
”Det är en icke-objektiv rapport som läcker vid sämst tänkbara tillfälle för Gripen E och bästa tänkbara tillfälle för F-35”, har han sagt till Realtid.
Läs även: Volvos vd besviken, vinstkross av Saab och lägre New Wave-utdelning. Dagens PS
Villman pekar enligt på att F-35-programmet drabbats av omfattande förseningar och kostnadsökningar. Schweiz har redan tvingats minska sin beställning från 36 till 30 plan på grund av stigande kostnader.
Han ifrågasätter särskilt utvärderingens poängsättning för långsiktig drift och uppgraderbarhet, där F-35:s komplexa stealth-coating kräver underhåll efter varje flygpass.
Unik industriell deal
Saab erbjuder 12 000 jobb och lokal tillverkning i Kanada, en typ av deal som USA inte kan matcha enligt Villman.
”Framför allt för mindre länder som inte är västeuropeiska med stora budgetar värderas kostnaden högre”, säger han.
Kanadas industriminister Mélanie Joly har tidigare öppnat för att byta till Gripen för delar av flottan om inte Lockheed Martin förbättrar återköpsavtalen.
Missa inte: Gripen kan byta skepnad snabbt – Saab ser ingen tidspress. Dagens PS
Kanada arbetar med en budget på 27,7 miljarder kanadensiska dollar för F-35-anskaffningen som ursprungligen tillkännagavs 2023.
Trots de politiska diskussionerna är landet fortfarande engagerat i att köpa en första tranch på 16 F-35, med åtta enheter planerade för leverans till Luke Air Force Base i Arizona mellan 2026 och 2027.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
