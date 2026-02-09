Saabs miljardspel i Kanada: Lockar med jobb och export

Det uppgav Saabs (börskurs Saab) vd Micael Johansson under ett investerarmöte.

”Vi tillhandahåller all detaljerad information som de behöver för att förstå” hur snabbt tekniköverföring kan ske och hur fort ett lokalt produktionscentrum kan etableras, sa Johansson, enligt Breaking Defense.

Han hävdade att Kanada överväger att ”inte vara alltför beroende av USA genom att ha en dubbel flotta, både F-35 och Gripen”.

Öppnar för export från Kanada

Saab har också delat information om hur Kanada skulle kunna bli involverat i den framtida exportmarknaden för Gripen. Med ambitionen att eventuell kanadensisk produktion ska användas för export till andra länder.

Saabs vd Micael Johansson. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Företaget driver för närvarande två produktionslinjer för Gripen i Sverige och Brasilien.

I november 2025 tecknade Colombia ett kontrakt värt 3,1 miljarder euro för 17 plan. Dessutom har Sverige och Ukraina undertecknat en avsiktsförklaring som kan leda till en order på 100-150 plan.

