Boeing-aktier värda motsvarande flera miljoner kronor hamnade på Donald Trumps konto i somras. Tidpunkten har nu väckt uppmärksamhet i amerikanska medier.
Trump köpte Boeing-aktier – samma dag som bolaget fick statligt kontrakt
USA:s president Donald Trump har köpt Boeing-aktier för mellan 250 001 och 500 000 dollar.
Beskedet kom samma dag som den amerikanska flottan tilldelade flygplanstillverkaren ett stort kontrakt.
Affären väcker på nytt frågor om möjliga intressekonflikter kring presidentens investeringar och beslut som fattas av hans administration.
Detaljerna är inte kända
Enligt handlingar som lämnats in till den amerikanska myndigheten Office of Government Ethics köpte Trumps investeringskonton Boeing-aktier den 18 juni, skriver Moneywise.
Samma dag tilldelade flottan Boeing ett kontrakt värt 880 miljoner dollar för system för utbildning av besättningar och underhållspersonal till P-8A Poseidon-flygplan.
Kontraktet är ett så kallat ensamleverantörsavtal och kan bli värt upp till 2,2 miljarder dollar om samtliga optioner utnyttjas.
Boeing-aktien stängde på 222,72 dollar den 18 juni. Ett köp på 500 000 dollar skulle motsvara omkring 2 245 aktier till den kursen. Det är dock inte känt exakt hur många aktier Trump köpte eller till vilket pris affärerna genomfördes.
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Ska inte själv fatta beslut
Boeingköpet var en av mer än 1 000 värdepappersaffärer som Trump redovisade för juni. Han sålde bland annat en Vanguard-fond för mellan 5 och 25 miljoner dollar den 22 juni.
Den 12 juni sålde han dessutom Boeing-aktier för mellan 50 001 och 100 000 dollar.
Vita huset har uppgett att Trump inte själv fattar beslut om köp och försäljningar av enskilda värdepapper.
Hans aktie- och obligationsportfölj förvaltas enligt administrationen av externa finansinstitut. Tillgångarna ligger i en trust som övervakas av Trumps son Donald Trump Jr.
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Har debatterats i kongressen
Tidpunkten för Boeingköpet kommer samtidigt som kongressen diskuterar hårdare regler för hur politiker får investera.
Representanthuset har röstat för lagstiftning som skulle begränsa ledamöters, deras makars och beroende barns möjligheter att köpa enskilda aktier.
Förslaget har ännu inte fått motsvarande behandling i senaten.
Debatten handlar om risken att folkvalda kan dra ekonomisk nytta av politiska beslut som påverkar företag de investerar i.
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Vill skapa tydligare regler
Trumps investeringar har fått särskild uppmärksamhet eftersom han både är president och har ett omfattande privat affärsintresse.
Frågan har också fått betydelse för administrationens arbete med kryptolagstiftning.
Ett centralt förslag i kongressen syftar till att skapa tydligare federala regler för digitala tillgångar och fördela tillsynsansvaret mellan de amerikanska finansmyndigheterna.
Trump har samtidigt fortsatt att genomföra ett stort antal värdepappersaffärer, vilket gör det svårt för utomstående att bedöma varje enskild transaktion.
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