Trump köpte Boeing-aktier – samma dag som bolaget fick statligt kontrakt

USA:s president Donald Trump har köpt Boeing-aktier för mellan 250 001 och 500 000 dollar.

Beskedet kom samma dag som den amerikanska flottan tilldelade flygplanstillverkaren ett stort kontrakt.

Affären väcker på nytt frågor om möjliga intressekonflikter kring presidentens investeringar och beslut som fattas av hans administration.

Detaljerna är inte kända

Enligt handlingar som lämnats in till den amerikanska myndigheten Office of Government Ethics köpte Trumps investeringskonton Boeing-aktier den 18 juni, skriver Moneywise.

Samma dag tilldelade flottan Boeing ett kontrakt värt 880 miljoner dollar för system för utbildning av besättningar och underhållspersonal till P-8A Poseidon-flygplan.

Kontraktet är ett så kallat ensamleverantörsavtal och kan bli värt upp till 2,2 miljarder dollar om samtliga optioner utnyttjas.

Boeing-aktien stängde på 222,72 dollar den 18 juni. Ett köp på 500 000 dollar skulle motsvara omkring 2 245 aktier till den kursen. Det är dock inte känt exakt hur många aktier Trump köpte eller till vilket pris affärerna genomfördes.

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