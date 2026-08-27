EU hotar med åtgärder om Kina inte skärper sig: "Måste ge resultat"

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har länge betonat vikten av att Europa står upp mot Kina.

Nu skärper hon tonen mot landet och varnar för att EU kan ta till kraftfullare handelspolitiska åtgärder om de pågående förhandlingarna inte leder till resultat.

Brussels och Peking har sedan juni förhandlat om hur den växande obalansen i handeln mellan parterna ska hanteras.

”Måste ge resultat”

EU har satt oktober som tidsfrist för att nå konkreta framsteg. Om det inte sker är EU berett att använda sina handelsskyddsinstrument.

EU handelsunderskott mot Kina uppgår till omkring en miljard euro om dagen. Samtidigt har importen av kinesiska varor till unionen ökat kraftigt.

Enligt von der Leyen har kinesisk import ökat med 45 procent på fem år, medan EU export till Kina utvecklats betydligt svagare. Samtliga 27 medlemsländer har nu ett handelsunderskott mot Kina.

”Dialog med Kina är fortfarande nödvändig. Men den måste ge resultat”, säger hon, enligt Euractiv.

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Handelsrelationen har blivit allt mer konfliktfylld under året.

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