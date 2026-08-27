EU och Kina fortsätter att vara i luven på varandra. Nu har retoriken trappats upp ett snäpp av EU-kommissionen.
EU hotar med åtgärder om Kina inte skärper sig: "Måste ge resultat"
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har länge betonat vikten av att Europa står upp mot Kina.
Nu skärper hon tonen mot landet och varnar för att EU kan ta till kraftfullare handelspolitiska åtgärder om de pågående förhandlingarna inte leder till resultat.
Brussels och Peking har sedan juni förhandlat om hur den växande obalansen i handeln mellan parterna ska hanteras.
”Måste ge resultat”
EU har satt oktober som tidsfrist för att nå konkreta framsteg. Om det inte sker är EU berett att använda sina handelsskyddsinstrument.
EU handelsunderskott mot Kina uppgår till omkring en miljard euro om dagen. Samtidigt har importen av kinesiska varor till unionen ökat kraftigt.
Enligt von der Leyen har kinesisk import ökat med 45 procent på fem år, medan EU export till Kina utvecklats betydligt svagare. Samtliga 27 medlemsländer har nu ett handelsunderskott mot Kina.
”Dialog med Kina är fortfarande nödvändig. Men den måste ge resultat”, säger hon, enligt Euractiv.
Handelsrelationen har blivit allt mer konfliktfylld under året.
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Behöver mineraler från Kina
EU har intensifierat granskningen av kinesiska företag och produkter, bland annat på grund av misstankar om dumpning och statliga subventioner som ger kinesiska företag konkurrensfördelar på den europeiska marknaden.
Under det senaste året har EU inlett omkring 30 handelsförsvarsutredningar, nästan tre gånger fler än det historiska genomsnittet. Samtidigt arbetar kommissionen med nya verktyg för att minska Europas beroende av kinesiska leverantörer.
En central fråga är Kinas kontroll över kritiska råvaror. EU är beroende av Kina för en stor del av sin import av bland annat sällsynta jordartsmetaller, som används inom allt från fordonsindustrin till försvars- och energiteknik.
Beijing har tidigare använt exportrestriktioner för sådana material, vilket har ökat oron i Bryssel.
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Har ett särskilt instrument
EU:s medlemsländer är samtidigt splittrade om hur långt unionen bör gå. Frankrike driver på för en hårdare linje, medan Tyskland och andra länder är mer försiktiga och oroar sig för kinesiska motåtgärder mot europeiska företag.
Ett av de kraftfullaste verktygen är EU så kallade anti-coercion instrument. Det kan användas om ett land försöker pressa EU eller medlemsländerna att ändra sin politik genom ekonomiska påtryckningar.
Verktyget har hittills aldrig använts och skulle kräva stöd från en majoritet av medlemsländerna.
Samtidigt försöker EU undvika ett fullskaligt handelskrig. Strategin är att minska riskerna och beroendet av Kina utan att bryta de ekonomiska banden.
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