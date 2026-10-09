Nobelpristagaren: Frankrike kan ha blivit för stort för att räddas

Dyrare ränta ställer till det

Om investerare slutar köpa ett lands statsobligationer stiger räntorna, vilket i sin tur ökar kostnaderna för statsskulden och kan skapa en självförstärkande kris.

”Frankrikes beroende av euron innebär att det är alltför lätt att se hur denna förlust av förtroende kan förvandlas till en ful kris… Vi såg den här filmen 2009–2012, först i Grekland, sedan i Portugal, Spanien och Italien”, skrev Krugman med hänvisning till skuldkrisen som ledde till omfattande interventioner från ECB.

Den franska tioårsräntan har samtidigt stigit till den högsta nivån sedan 2002.

Krugman konstaterar att ECB:s dåvarande chef Mario Draghi under skuldkrisen 2012 lovade att banken skulle göra ”vad som än krävs” för att förhindra inställda betalningar.

Enligt Krugman accepterades denna hållning bland annat eftersom de berörda länderna genomförde omfattande åtstramningar.

Läs mer: Euron faller till 17-månaderslägsta – Frankrikes skulder i centrum. Dagens PS

ANNONS

Skulle bli mycket dyrt

Att rädda Frankrike skulle däremot bli mycket dyrt för ECB och politiskt kontroversiellt, särskilt om landet fortsätter att röra sig bort från en mer hållbar finanspolitik, skriver han.

”Frankrike kan ha passerat gränsen från ’för stort för att gå omkull’ till ’för stort för att räddas’”, skriver Krugman.

Även Jean-Claude Trichet, tidigare chef för ECB och tidigare centralbankschef i Frankrike, varnar för situationen.

I en intervju med CNBC uppmanar han franska politiker att nå en kompromiss och presentera en trovärdig plan för att minska budgetunderskottet.

Trichet framhåller att Frankrike måste visa finansmarknaderna att landet tar situationen på allvar innan någon eventuell hjälp från europeiska institutioner kan bli aktuell.

ECB har flera verktyg som i extrema situationer kan användas för att stabilisera marknaderna, däribland Transmission Protection Instrument, som skapades 2022 för att motverka kraftigt ökande skillnader mellan euroländernas lånekostnader.

Läs mer: Lukoil-köp faller samman igen – Carlyle drar sig ur affären. Realtid

ANNONS