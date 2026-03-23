Trump backar från hot efter ”mycket bra och produktiva” möten

Efter samtal med Iran avstår USA attacker mot iranska energimål i fem dagar, meddelar president Donald Trump.

Beskedet kommer timmar innan USA:s tidsfrist om att återöppna Hormuzsundet – eller se Trump ”utplåna” iranska kraftverk – skulle ha löpt ut. Men Iran nekar till att några förhandlingar pågår.

Pausen är ett resultat av ”mycket bra och produktiva” möten med Iran de senaste två dagarna, hävdar Trump.

Samtalen handlar om en ”fullständig och total lösning av våra fientligheter i Mellanöstern”, skriver han på den egna plattformen Truth Social. Baserat på förhandlingarna har nu USA:s försvarsdepartement instruerats att ”skjuta upp alla militära anfall mot iranska kraftverk och energiinfrastruktur i en femdagarsperiod” – under förutsättning att samtalen fortsätter framgångsrikt.

Fortsatta samtal

Trump gav i lördags Iran en tidsfrist på 48 timmar för att återöppna Hormuzsundet. Om så inte sker ska USA bomba iranska kraftverk, hotade han då. Iran svarade på måndagen med att hota med minering av Persiska viken samt anfall mot energianläggningar i ”alla områden som förser amerikanska baser med elektricitet”.

Enligt Trump kommer samtalen med Iran att fortgå under veckan. Till CNBC säger han att diskussionerna varit intensiva och att han är hoppfull om att kunna uppnå något ”mycket betydelsefullt”. Han framställer dock samtidigt det som sker i Iran som ett ”regimskifte”.

”Reträtt”

I statsstyrda iranska medier låter det annorlunda. Enligt uppgifter till Fars, som står Revolutionsgardet nära, pågår inga samtal mellan Iran och USA. Nyhetsbyrån beskriver Trumps besked som en ”reträtt efter Irans tydliga varning”.

Det framgår inte om även Israel ämnar pausa eller avstå från attacker mot Iran. Natten mot måndagen sade sig landets militär ha inlett en ny runda ”storskaliga” anfall mot huvudstaden Teheran.

Direkt efter Trumps besked om uppskjutna anfall mot energimål vände börsen uppåt.