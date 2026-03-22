Ekonomins deadline: Då måste Hormuzsundet öppnas

Osäkerheten kring Hormuzsundet har försatt världens börser i gungning och drivit oljepriset mot nivåer som inte setts på åratal.

Trots militära insatser för att ”jaga och sänka” iranska fartyg växer oron inom näringslivet. Lösningen måste komma snabbt och en tydlig deadline för ekonomin tar form.

Två veckor till deadline

Enligt John Kilduff på Again Capital är marknadens dom tydlig:

Trump har ungefär två veckor på sig att lösa blockaden. Om sundet inte har öppnats vid månadsskiftet väntar en kraftig och bestående prischock.

”Efter den 1 april kommer vi att se en ny fas av reprising där priset går långt över 100 dollar”, varnar Kilduff enligt CNBC.

”Företagsledare uttryckte under ett nyligen genomfört samtal med CNBC CFO Council oro för risken för en ihållande uppgång i oljepriserna om blockaden av Hormuzsundet inte löses inom kort”, skriver CNBC.

Energikris hotar Asien

Bland bolagsledningar förbereder man sig nu för värstascenerion. Scott Kirby, vd för United Airlines, planerar redan för ett oljepris på 175 dollar, skriver CNBC.

Om blockaden består bortom april väntar akuta brister i Asien, vilket tvingar länder som Indien och Japan att strypa industriproduktionen för att hålla lamporna tända.

Strategiska reserver räcker inte länge för att täcka underskottet på 10–12 miljoner fat per dag. Utan en lösning inom fjorton dagar riskerar den globala ekonomin att kliva in i en fördjupad energikris.