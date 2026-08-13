Trendbrott för guld – men amerikanerna tvekar fortfarande

De fysiskt backade guldfonderna drog in 3 miljarder dollar i juli och bröt därmed två raka månader av uttag, enligt World Gold Council.

Det samlade innehavet ökade med 23 ton till 4 068 ton och det förvaltade kapitalet steg 1 procent till 530 miljarder dollar alltjämt under februaritoppen på 4 176 ton.

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Europeiska fonder stod ensamma för 2 miljarder dollar av inflödet, deras näst starkaste månad hittills i år. Brittiska produkter bidrog med 875 miljoner dollar och schweiziska med 657 miljoner.

Nordamerika svängde nätt och jämnt tillbaka till plus med blygsamma 71 miljoner dollar och är fortfarande den enda regionen med nettoutflöden sedan årsskiftet.

Asien köpte genom nedgången

Asiatiska fonder tillförde 616 miljoner dollar, med kinesiska produkter i spetsen, medan indiska fonder drog in ytterligare 157 miljoner.

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Japanska produkter såg däremot uttag när stigande inhemska räntor gjorde räntebärande alternativ mer attraktiva, skriver Cryptonews. Sett över hela året har inflödena nått 11 miljarder dollar.

Uppgången följde på en tung vår, då guldet föll över 25 procent mellan mars och juni. I juli steg guldet omkring 2 procent, räknat på LBMA:s månadsgenomsnitt, vilket bröt en fyra månader lång nedgång.