Rekordtrafik över Öresundsbron – det driver trafiken

Under januari–juni passerade i genomsnitt 20 797 fordon bron per dygn, en ökning med 1,9 procent jämfört med samma period i fjol, enligt Øresundsbron.

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Konsortiet bakom bron redovisar samtidigt ett resultat på 859 miljoner danska kronor före värdeförändring.

Den samlade ökningen är blygsam, men den är ojämnt fördelad, och där ligger den mer intressanta utvecklingen.

Kronan och danska löner driver pendlingen

Pendlingstrafiken ökade med 6,4 procent, och det efter en uppgång på 9,7 procent under samma period året innan.

Drivkraften är i grunden makroekonomisk. En svag svensk krona i kombination med en stark dansk arbetsmarknad gör det lönsamt att bo på den svenska sidan och arbeta på den danska, något News Øresund tidigare lyft fram.

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Löneskillnaderna är påtagliga. Svenska ingenjörer i Danmark tjänar omkring 200 000 kronor mer per år efter skatt, och antalet har fördubblats på drygt tio år, enligt en rapport från Sveriges Ingenjörer.

Även inom vården växer de så kallade sundspendlarna. Gapet mot en svensk arbetsgivare kan uppgå till runt 10 000 kronor i månaden, utöver kortare arbetsvecka och betald lunch, enligt lönestatistik.se.