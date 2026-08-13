Trafiken över Öresundsbron nådde sin högsta nivå någonsin under ett första halvår. Bakom rekordet döljer sig en tydlig uppdelning: det är jobbpendling, godstransporter och dansk gränshandel som växer medan den tillfälliga trafiken viker.
Rekordtrafik över Öresundsbron – det driver trafiken
Under januari–juni passerade i genomsnitt 20 797 fordon bron per dygn, en ökning med 1,9 procent jämfört med samma period i fjol, enligt Øresundsbron.
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Konsortiet bakom bron redovisar samtidigt ett resultat på 859 miljoner danska kronor före värdeförändring.
Den samlade ökningen är blygsam, men den är ojämnt fördelad, och där ligger den mer intressanta utvecklingen.
Kronan och danska löner driver pendlingen
Pendlingstrafiken ökade med 6,4 procent, och det efter en uppgång på 9,7 procent under samma period året innan.
Drivkraften är i grunden makroekonomisk. En svag svensk krona i kombination med en stark dansk arbetsmarknad gör det lönsamt att bo på den svenska sidan och arbeta på den danska, något News Øresund tidigare lyft fram.
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Löneskillnaderna är påtagliga. Svenska ingenjörer i Danmark tjänar omkring 200 000 kronor mer per år efter skatt, och antalet har fördubblats på drygt tio år, enligt en rapport från Sveriges Ingenjörer.
Även inom vården växer de så kallade sundspendlarna. Gapet mot en svensk arbetsgivare kan uppgå till runt 10 000 kronor i månaden, utöver kortare arbetsvecka och betald lunch, enligt lönestatistik.se.
Danskarna shoppar – och godset vänder upp
Också den danska fritidstrafiken växer. Danska kunder står nu för 55 procent av trafiken bland avtalskunderna i rabattsystemet ØresundGO.
Kronan är återigen förklaringen. Danskar korsar sundet för att handla billigare livsmedel, kläder och bensin.
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Antalet danska gästnätter i Sverige uppgick till 2,1 miljoner under 2025, en ökning med 8 procent, enligt Visit Sweden.
Att brobolaget aktivt lockar över kunderna har väckt irritation. Danska köpmän reagerade i våras på konsortiets kampanj ”Shoppa loss i Sverige”, som de menar är orättvis, skriver Dagens PS.
Godstrafiken ökade med 6,3 procent och lastbilar över nio meter med 7,2 procent. Enligt Øresundsinstituttets Øresundsindex stagnerade godstrafiken över sundet under helåret 2025, och godstågsvagnarna minskade.
Delar av trafiken minskar
Samtidigt faller den mer tillfälliga trafiken tillbaka.
Kontantpassagerna minskade med 7,3 procent och företagsavtalet ØresundBUSINESS med 2,7 procent, en påminnelse om att rekordet i praktiken bärs upp av ett fåtal strukturellt växande trafikslag.
Konsortiet upprepar sin helårsprognos på 1 700–1 800 miljoner danska kronor före värdeförändring. Andelen elbilar fortsätter uppåt och nådde 21,5 procent i juni.