När bomberna faller och osäkerheten lamslår världens börser väntar sig många att kapital ska flyttas till guld. Men efter krigsutbrottet i Iran i slutet av februari 2026 har den uppfattningen fått sig en törn.
Tre experter om guld – därför sänkte kriget den trygga hamnen
Trots en extrem geopolitisk oro har guldpriset rasat med omkring 20% från årets toppnoteringar.
Realtid har pratat med tre experter som ger sin förklaring till varför den trygga hamnen i mars och april har agerat mer som en sänke än en livboj.
Likviditetsbrist tvingar fram försäljning
Enligt Michel Rufli, vd på Nordic Gold Trade, är det inte brist på intresse för guld som sänkt priset, utan en akut brist på pengar på annat håll.
Det stigande oljepriset har skapat en likviditetsbrist som tvingar investerare att sälja av tillgångar som presterat bra, däribland guld, för att täcka förluster på andra håll.
Rufli pekar även på en dramatisk avmatning från centralbankerna. Nettoköpen föll från 72 ton i januari föregående år till endast 5 ton i januari i år. Utan detta stöd, och med en osäkerhet kring när Federal Reserve faktiskt kan sänka räntan, saknar guldet just nu en tydlig positiv trigger.
Myten om guld i kris
Anna Svahn, förvaltare på hedgefonden Antiloop, menar att missuppfattningen om guld som en stabil tillgång i oroliga tider är utbredd.
Historiskt tenderar priset att stiga initialt vid geopolitisk oro för att sedan falla tillbaka. Hennes krasst realistiska råd är: ”äg redan guld under oroliga tider” snarare än att köpa det när krisen väl är här.
Svahn betonar också behovet av perspektiv; guldpriset steg med över 60 procent i dollar under förra året. Den nuvarande volatiliteten ser hon snarast som ”brus” och en naturlig korrelation till en generellt orolig marknad.
Realräntan och dollarns återkomst
Råvaruexperten Torbjörn Iwarson betonar att guldpriset i grunden styrs av räntan och inflationen. Det är inte ett skydd mot oro, utan mot inflation.
Han menar att konflikten i Mellanöstern har gett dollarn, som också fungerar som en säker hamn, förnyat förtroende på guldets bekostnad. Marknaden har gått från att vara bombsäker på sänkta räntor till osäker. Då gynnas dollarn.
Iwarson ser nu ett skifte på råvarumarknaden där guldtoppen sannolikt är nådd.
Han ser att fördelen för ädelmetaller viktas om till jordbruksprodukter som vete, som han bedömer har en betydligt större potential framöver.