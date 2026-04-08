Tre experter om guld – därför sänkte kriget den trygga hamnen

Trots en extrem geopolitisk oro har guldpriset rasat med omkring 20% från årets toppnoteringar.

Realtid har pratat med tre experter som ger sin förklaring till varför den trygga hamnen i mars och april har agerat mer som en sänke än en livboj.

Likviditetsbrist tvingar fram försäljning

Enligt Michel Rufli, vd på Nordic Gold Trade, är det inte brist på intresse för guld som sänkt priset, utan en akut brist på pengar på annat håll.

Det stigande oljepriset har skapat en likviditetsbrist som tvingar investerare att sälja av tillgångar som presterat bra, däribland guld, för att täcka förluster på andra håll.

Rufli pekar även på en dramatisk avmatning från centralbankerna. Nettoköpen föll från 72 ton i januari föregående år till endast 5 ton i januari i år. Utan detta stöd, och med en osäkerhet kring när Federal Reserve faktiskt kan sänka räntan, saknar guldet just nu en tydlig positiv trigger.