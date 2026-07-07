Några giganter lägger beslag på en allt större del av ekonomin. Än har de inte hamnat i trubbel, men systemet har blivit mer sårbart, enligt bedömare.
Stora jättar dominerar ekonomin – det ökar risken för kollaps
Allt större företagsaffärer och investeringar förändrar näringslivet i snabb takt.
Men utvecklingen innebär också ökade risker för den globala ekonomin. Det hävdar The Economist i en ny artikel.
En växande del av kapitalet koncentreras till ett fåtal mycket stora bolag, framför allt inom artificiell intelligens, teknik och infrastruktur.
Stora projekt dominerar
Under året har rekordstora företagsförvärv och finansieringsrundor avlöst varandra. Affärer värda över 10 miljarder dollar står nu för en ovanligt stor del av den totala marknaden för fusioner och förvärv.
Samtidigt går en allt större andel av riskkapitalet till ett litet antal mycket stora startupbolag, ofta med stöd från etablerade teknikjättar.
Även utländska direktinvesteringar blir allt mer koncentrerade. Projekt värda över en miljard dollar utgör en betydligt större andel än för bara några år sedan.
USA dominerar utvecklingen både som investeringskälla och mottagare, men även länder som Taiwan, Förenade Arabemiraten, Kina, Singapore och Storbritannien spelar en allt större roll.
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AI är en bidragande faktor
Bakom utvecklingen finns flera samverkande faktorer. Stora börsbolag har byggt upp rekordstora kassor och höga vinster, vilket ger utrymme för omfattande investeringar och företagsköp.
Samtidigt driver den snabba utbyggnaden av AI-infrastruktur investeringar i datacenter, energiförsörjning och cybersäkerhet.
De största teknikbolagen väntas tillsammans investera hundratals miljarder dollar i ny kapacitet under året.
Politiska beslut förstärker dessutom trenden. Flera regeringar har lättat på reglerna för företagsfusioner samtidigt som tullar och industristöd uppmuntrar företag att flytta produktion närmare viktiga marknader.
Det leder till miljardinvesteringar i nya fabriker och produktionsanläggningar.
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Medför stora risker
Den osäkrare geopolitiska och ekonomiska miljön gör också att många företagsledningar ser större storlek som ett sätt att minska riskerna och stärka konkurrenskraften.
Investerare värderar samtidigt de största bolagen allt högre jämfört med mindre företag, vilket ytterligare underlättar nya uppköp och kapitalanskaffningar.
Utvecklingen medför dock betydande risker, menar experter.
Många av de stora AI-bolagen har lånat enormt mycket pengar för att finansiera sina satsningar. Betalningsproblem på den nivån kan få ödesdigra konsekvenser.
Numera är det nämligen ett fåtal företag som svarar för en allt större del av börsvärdena. Om något av dessa bolag skulle drabbas av finansiella problem kan effekterna spridas till hela finansmarknaden.
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