Stora jättar dominerar ekonomin – det ökar risken för kollaps

Allt större företagsaffärer och investeringar förändrar näringslivet i snabb takt.

Men utvecklingen innebär också ökade risker för den globala ekonomin. Det hävdar The Economist i en ny artikel.

En växande del av kapitalet koncentreras till ett fåtal mycket stora bolag, framför allt inom artificiell intelligens, teknik och infrastruktur.

Stora projekt dominerar

Under året har rekordstora företagsförvärv och finansieringsrundor avlöst varandra. Affärer värda över 10 miljarder dollar står nu för en ovanligt stor del av den totala marknaden för fusioner och förvärv.

Samtidigt går en allt större andel av riskkapitalet till ett litet antal mycket stora startupbolag, ofta med stöd från etablerade teknikjättar.

Även utländska direktinvesteringar blir allt mer koncentrerade. Projekt värda över en miljard dollar utgör en betydligt större andel än för bara några år sedan.

USA dominerar utvecklingen både som investeringskälla och mottagare, men även länder som Taiwan, Förenade Arabemiraten, Kina, Singapore och Storbritannien spelar en allt större roll.

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