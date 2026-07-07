Det har blivit lukrativt att transportera rysk olja. Det visar en kartläggning som visar hur grekiska rederier har lyckats utnyttja situationen.
Avslöjat: Grekiska rederier tjänar miljarder på rysk olja
Grekiska rederier har dragit in närmare fyra miljarder dollar på att transportera rysk olja sedan sommaren 2023.
Det har skett trots västvärldens försök att begränsa Kremls oljeintäkter genom G7-ländernas pristak.
Det visar en analys från Financial Times.
Kritiseras för bristande kontroll
Störst intäkter har Dynacom Tankers haft. Rederiet, som grundades av den grekiske miljardären George Prokopiou, beräknas ha omsatt minst 915 miljoner dollar på transporter av rysk råolja.
Även Olympic Shipping and Management, som ingår i Onassisgruppen, samt Stealth Maritime och Polembros Shipping hör till de största aktörerna.
Totalt återfinns åtta grekiska rederier bland de 20 bolag som tjänat mest på handeln.
Transporterna är tillåtna så länge oljan säljs under G7:s pristak, som i dag ligger på 44,10 dollar per fat. Syftet med systemet är att minska Rysslands oljeintäkter utan att orsaka brist på världsmarknaden.
Samtidigt har efterlevnaden ifrågasatts och flera experter anser att kontrollen av reglerna varit otillräcklig.
Lönsam trafik
Financial Times baserar sina beräkningar på fraktpriser från analysföretaget Argus Media, fartygsdata från Internationella sjöfartsorganisationen och information om fartygsrörelser från Kpler.
Analysen omfattar omkring 389 miljoner fat rysk olja där tillförlitliga prisuppgifter funnits tillgängliga.
Enligt analysföretagen Windward och Vortexa transporterades nästan 15 procent av Rysslands export av råolja i maj av grekiska rederier.
Fraktpriserna för rysk olja ligger dessutom ofta 30–40 procent högre än för olja från länder som inte omfattas av västliga restriktioner, vilket gjort trafiken särskilt lönsam.
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Politisk känslig fråga
Frågan har länge varit politiskt känslig. Ukrainas sanktionsmyndighet placerade 2023 flera grekiska rederier på en lista över företag som ansågs stödja Rysslands krigsekonomi.
Bolagen togs senare bort från listan efter påtryckningar från den grekiska regeringen.
Dynacom, Olympic Shipping, Stealth Maritime och TMS Tankers uppger att deras transporter skett i enlighet med gällande sanktioner och regelverk.
Ukrainavänliga organisationer anser dock att dagens system fortfarande lämnar betydande kryphål som gör det möjligt för Ryssland att fortsätta generera stora oljeintäkter.
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