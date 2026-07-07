Avslöjat: Grekiska rederier tjänar miljarder på rysk olja

Grekiska rederier har dragit in närmare fyra miljarder dollar på att transportera rysk olja sedan sommaren 2023.

Det har skett trots västvärldens försök att begränsa Kremls oljeintäkter genom G7-ländernas pristak.

Det visar en analys från Financial Times.

Kritiseras för bristande kontroll

Störst intäkter har Dynacom Tankers haft. Rederiet, som grundades av den grekiske miljardären George Prokopiou, beräknas ha omsatt minst 915 miljoner dollar på transporter av rysk råolja.

Även Olympic Shipping and Management, som ingår i Onassisgruppen, samt Stealth Maritime och Polembros Shipping hör till de största aktörerna.

Totalt återfinns åtta grekiska rederier bland de 20 bolag som tjänat mest på handeln.

Transporterna är tillåtna så länge oljan säljs under G7:s pristak, som i dag ligger på 44,10 dollar per fat. Syftet med systemet är att minska Rysslands oljeintäkter utan att orsaka brist på världsmarknaden.

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Samtidigt har efterlevnaden ifrågasatts och flera experter anser att kontrollen av reglerna varit otillräcklig.

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