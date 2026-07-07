Den som tillverkar minneskretsar har svällande orderböcker just nu. Det är den sydkoreanska giganten Samsung ett bevis på.
Jättevinst för Samsung – drar nytta av komponentbristen
Den stora efterfrågan på minneskretsar för AI har fått bolag som Apple att höja sina priser på telefoner.
Men det finns också företag som tjänar stora pengar på utvecklingen.
Samsung Electronics räknar med att rörelsevinsten ökade med omkring 1 800 procent under årets andra kvartal.
Har blivit en bristvara
Försäljningen beräknas också ha stigit till omkring 112 miljarder dollar, mer än en fördubbling jämfört med samma kvartal i fjol.
De preliminära siffrorna presenterades inför den fullständiga kvartalsrapporten senare i juli.
Den kraftiga resultatförbättringen förklaras av en fortsatt obalans mellan utbud och efterfrågan på halvledare för AI-tillämpningar, skriver BBC.
Minneskretsar till datacenter och annan AI-infrastruktur är en bristvara, vilket gjort det möjligt för tillverkarna att höja priserna.
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Trodde på ännu högre vinster
Samsung är en av världens största halvledartillverkare och levererar komponenter till bland annat Nvidia och Google, samtidigt som bolaget producerar egna elektronikprodukter och smarta telefoner.
Branschanalytiker beskriver utvecklingen som en följd av den snabba AI-expansionen, där investeringarna i datacenter driver en efterfrågan som överstiger produktionskapaciteten.
Enligt analysföretaget IDC väntas marknaden förbli ansträngd även nästa år, eftersom utbyggnaden av AI-infrastruktur fortsätter i hög takt.
Trots det starka resultatet föll Samsungs aktie med närmare sju procent på börsen i Seoul efter beskedet. Nedgången förklaras av att vissa investerare hade räknat med ännu högre vinster.
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Stora belopp investeras
Sedan årsskiftet har Samsungs börsvärde mer än fördubblats. Konkurrenten SK Hynix har utvecklats ännu starkare med en uppgång på över 200 procent.
Tillsammans har de båda bolagen bidragit till att lyfta det sydkoreanska huvudindexet Kospi kraftigt under året.
I juni presenterade Sydkoreas regering dessutom en investeringsplan värd motsvarande omkring 880 miljarder dollar för att bygga ut landets halvledarindustri, med Samsung och SK Hynix som ledande aktörer.
Samtidigt investerar företag i Japan, Kina och Taiwan stora belopp i nya chipfabriker för att möta den snabbt växande efterfrågan på AI-relaterade halvledare.
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