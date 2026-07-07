Jättevinst för Samsung – drar nytta av komponentbristen

Den stora efterfrågan på minneskretsar för AI har fått bolag som Apple att höja sina priser på telefoner.

Men det finns också företag som tjänar stora pengar på utvecklingen.

Samsung Electronics räknar med att rörelsevinsten ökade med omkring 1 800 procent under årets andra kvartal.

Har blivit en bristvara

Försäljningen beräknas också ha stigit till omkring 112 miljarder dollar, mer än en fördubbling jämfört med samma kvartal i fjol.

De preliminära siffrorna presenterades inför den fullständiga kvartalsrapporten senare i juli.

Den kraftiga resultatförbättringen förklaras av en fortsatt obalans mellan utbud och efterfrågan på halvledare för AI-tillämpningar, skriver BBC.

Minneskretsar till datacenter och annan AI-infrastruktur är en bristvara, vilket gjort det möjligt för tillverkarna att höja priserna.

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