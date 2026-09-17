Det var redan en tuff situation för många private equity-bolag i USA. Med den senaste räntehöjningen av Fed lär det bli en ännu trögare marknad.
Mardröm för private equity – räntehöjning sätter käppar i hjulen
Den amerikanska centralbankens räntehöjning väntas förvärra problemen för private equity-branschen.
Det kommer i ett läge när branschen, särskilt i USA, redan kämpar med att sälja bolag och betala tillbaka kapital till investerare.
Högre lånekostnader och svårigheter att hitta köpare riskerar att förlänga en period av svag avkastning och minskad kapitalanskaffning.
Räntehöjningar minskar utrymmet
Federal Reserve höjde på onsdagen styrräntan med 0,25 procentenheter. Beskedet kom efter att många private equity-fonder hoppats på lägre räntor under 2026, vilket skulle ha underlättat försäljningar av portföljbolag, skriver Wall Street Journal.
Enligt analysföretaget Pitchbook uppgick tillgångarna i amerikanska private equity-fonder till mer än 2 000 miljarder dollar.
Samtidigt har värden för omkring 349 miljarder dollar fastnat i så kallade zombiefonder, där investeringarna blivit kvar längre än den normala tioåriga fondperioden.
Högre räntor påverkar branschen på flera sätt. Många uppköpta bolag finansierades med lån vars räntor följer marknadsräntorna.
När kostnaderna stiger minskar bolagens kassaflöden och utrymmet för investeringar och utdelningar.
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Kan bli svårt att få till en exit
Samtidigt blir potentiella köpare mindre benägna att betala de priser som krävs för att private equity-fonderna ska kunna sälja med vinst. Resultatet blir att fler bolag kan bli kvar i fonderna under längre tid.
Problemen riskerar även att påverka fondförvaltarnas intäkter. När investeringar inte säljs tillbaka till investerare blir det svårare att samla in kapital till nya fonder.
Det kan i sin tur minska de förvaltningsavgifter som branschen är beroende av.
Private equity-fondernas försäljningar har redan bromsat in efter den tidigare ränteuppgången 2022.
Enligt Pitchbook ökade värdet av investeringar som fastnat i fonder äldre än tio år med omkring 65 procent mellan slutet av 2021 och slutet av 2025.
Under 2025 gav private equity-fonder en genomsnittlig avkastning på omkring 7 procent, den svagaste nivån sedan 2011.
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Många har investerat i mjukvarubolag
Den lägre avkastningen skapar problem för pensionsfonder, försäkringsbolag och andra institutionella investerare som behöver kapitalet för att nå sina avkastningsmål.
Kapitalanskaffningen i branschen har också försvagats. Private equity-fonder hade samlat in 211,9 miljarder dollar fram till den 11 september 2026.
Det kan jämföras med 334,4 miljarder dollar under hela 2025 och 376,9 miljarder dollar året dessförinnan.
Utöver ränteläget pressas branschen av investeringar i mjukvarubolag. Private equity-fonder har under det senaste decenniet placerat omkring 14 procent av kapitalet i sektorn, enligt Pitchbook.
AI-utvecklingen skapar nu osäkerhet kring flera av dessa bolags framtida intäkter och värderingar, menar experter.
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