Mardröm för private equity – räntehöjning sätter käppar i hjulen

Den amerikanska centralbankens räntehöjning väntas förvärra problemen för private equity-branschen.

Det kommer i ett läge när branschen, särskilt i USA, redan kämpar med att sälja bolag och betala tillbaka kapital till investerare.

Högre lånekostnader och svårigheter att hitta köpare riskerar att förlänga en period av svag avkastning och minskad kapitalanskaffning.

Räntehöjningar minskar utrymmet

Federal Reserve höjde på onsdagen styrräntan med 0,25 procentenheter. Beskedet kom efter att många private equity-fonder hoppats på lägre räntor under 2026, vilket skulle ha underlättat försäljningar av portföljbolag, skriver Wall Street Journal.

Enligt analysföretaget Pitchbook uppgick tillgångarna i amerikanska private equity-fonder till mer än 2 000 miljarder dollar.

Samtidigt har värden för omkring 349 miljarder dollar fastnat i så kallade zombiefonder, där investeringarna blivit kvar längre än den normala tioåriga fondperioden.

Högre räntor påverkar branschen på flera sätt. Många uppköpta bolag finansierades med lån vars räntor följer marknadsräntorna.

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När kostnaderna stiger minskar bolagens kassaflöden och utrymmet för investeringar och utdelningar.

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