Förnybar energi blir en allt viktigare del av tysk energiförsörjning. Men det innebär inte att situationen är enkel för den som tillhandahåller solparker.
Solparksjätten går i konkurs – problemen fortsätter i Europa
Enerparc, en av Europas största ägare och operatörer av solparker, har ansökt om konkurs i Tyskland.
Det Hamburgbaserade bolaget lämnade in sin ansökan till en domstol i Hamburg förra veckan.
Verksamheten vid Enerparcs solparker ska fortsätta medan en tillfällig konkursförvaltare arbetar med att stabilisera bolaget och dess dotterbolag.
Byggt ut elproduktionen
Enerparc har en installerad solkraftskapacitet på 5,5 gigawatt, varav 3,8 gigawatt är anslutna till elnätet, skriver Oilprice.com.
Bolaget äger och driver fler än 500 solparker och är därmed en av Europas största fristående solparksägare.
Konkursen illustrerar de växande problemen för tyska energibolag som investerat kraftigt i förnybar energi.
Under de senaste veckorna har flera utvecklare och operatörer inom sol- och vindkraft ansökt om insolvens efter att skulderna ökat och projektens ekonomi försämrats.
Tyskland har under lång tid byggt ut sin förnybara elproduktion. Under 2023 passerade andelen förnybar energi 50 procent av landets elproduktion.
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Svårt att ta emot all energi
Under första halvåret 2026 stod förnybar energi för rekordhöga 58 procent av elförbrukningen, enligt uppskattningar från branschorganisationerna ZSW och BDEW.
Samtidigt har utbyggnaden av sol- och vindkraft gått snabbare än förstärkningen av elnäten. Det har försenat anslutningen av nya anläggningar och begränsat möjligheterna att sälja all producerad el.
När produktionen av sol- och vindkraft blir hög kan elnäten inte alltid ta emot hela mängden energi. Då tvingas operatörer minska produktionen, vilket innebär uteblivna intäkter.
Den stora tillgången på förnybar el har också bidragit till att elpriserna periodvis faller under noll.
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Kan bli lägre lönsamhet
Tidigare i somras meddelade den tyska sol- och vindkraftsutvecklaren SoWiTec att bolaget ansökt om insolvens på grund av omfattande skulder.
Tyskland har samtidigt ambitiösa mål för den fortsatta energiomställningen. Landet siktar på att installera 10 gigawatt vindkraft per år och att förnybar energi ska stå för 80 procent av elproduktionen 2030.
Bedömare varnar för att fler bolag kan få svårt att överleva på kort sikt. Samtidigt väntas effektiva och diversifierade utvecklare kunna fortsätta tjäna pengar, även om lönsamheten blir lägre än under energikrisens år.
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