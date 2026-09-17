Solparksjätten går i konkurs – problemen fortsätter i Europa

Enerparc, en av Europas största ägare och operatörer av solparker, har ansökt om konkurs i Tyskland.

Det Hamburgbaserade bolaget lämnade in sin ansökan till en domstol i Hamburg förra veckan.

Verksamheten vid Enerparcs solparker ska fortsätta medan en tillfällig konkursförvaltare arbetar med att stabilisera bolaget och dess dotterbolag.

Byggt ut elproduktionen

Enerparc har en installerad solkraftskapacitet på 5,5 gigawatt, varav 3,8 gigawatt är anslutna till elnätet, skriver Oilprice.com.

Bolaget äger och driver fler än 500 solparker och är därmed en av Europas största fristående solparksägare.

Konkursen illustrerar de växande problemen för tyska energibolag som investerat kraftigt i förnybar energi.

Under de senaste veckorna har flera utvecklare och operatörer inom sol- och vindkraft ansökt om insolvens efter att skulderna ökat och projektens ekonomi försämrats.

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Tyskland har under lång tid byggt ut sin förnybara elproduktion. Under 2023 passerade andelen förnybar energi 50 procent av landets elproduktion.

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