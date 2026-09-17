Donald Trump har länge lovat att amerikanska företag ska få en del av oljekakan i Venezuela. Nu är ExxonMobil på väg att ta sig dit.
19 år efter sin exit – oljebolaget kan göra comeback i Venezuela
Amerikanska oljejätten ExxonMobil närmar sig ett preliminärt avtal om investeringar i flera venezuelanska oljefält.
Om förhandlingarna går i mål innebär det en möjlig återkomst till landet, nästan 20 år efter att bolaget lämnade marknaden.
Enligt uppgifter till Wall Street Journal förhandlar ExxonMobil med det statliga oljebolaget Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Har åkt till huvudstaden under året
Ett samförståndsavtal kan undertecknas redan i september, men samtalen kan också dra ut på tiden eller helt bryta samman.
Det potentiella avtalet kan omfatta både befintliga och ännu outvecklade oljefält. Tillsammans kan fälten innehålla mer än 50 miljarder fat olja i marken, enligt en person med insyn i förhandlingarna.
Venezuela uppger att landet har omkring 300 miljarder fat i oljereserver, vilket skulle göra det till världens största reservinnehavare.
Landets oljeproduktion har dock under lång tid pressats av ekonomiska problem, bristande investeringar och ett eftersatt produktionssystem.
ExxonMobil har under året skickat team till Caracas för att diskutera en möjlig återkomst.
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Vill öka oljeproduktionen
Förhandlingarna sker efter att USA:s president Donald Trump drivit på för att amerikanska oljebolag ska investera i och återuppliva Venezuelas oljeindustri.
Trumpadministrationen har försökt locka omkring 100 miljarder dollar i investeringar till landet.
Målet är att öka oljeproduktionen på västra halvklotet och samtidigt stärka leveranserna till amerikanska raffinaderier.
Exxons konkurrent Chevron har redan tagit ett konkret steg. Tidigare i september slöt bolaget ett avtal om att investera 7 miljarder dollar i Venezuela under fem år.
Chevron siktar på att fördubbla sin produktion i landet till 600 000 fat per dag genom sina samriskbolag.
Även Continental Resources, som leds av miljardären Harold Hamm, har tecknat ett preliminärt avtal om att undersöka ett outvecklat oljefält i delstaten Anzoátegui.
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Kräver ersättning
Flera stora olje- och gasbolag har samtidigt varit försiktiga med att investera i Venezuela.
Landets historia av att nationalisera privata tillgångar har skapat osäkerhet kring både juridiska rättigheter och möjligheten att få tillbaka investerat kapital.
ExxonMobil och ConocoPhillips kräver fortfarande ersättning för miljardförluster efter att Venezuelas tidigare president Hugo Chávez nationaliserade deras tillgångar 2007.
Venezuela har sedan dess ändrat flera regler för oljeindustrin, bland annat genom att tillåta lägre skattesatser på oljeproduktion. Förändringarna har bidragit till att vissa bolag nu överväger nya investeringar.
ExxonMobil har ännu inte slutfört något avtal, och det är oklart om bolaget kommer att återvända till landet.
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