19 år efter sin exit – oljebolaget kan göra comeback i Venezuela

Amerikanska oljejätten ExxonMobil närmar sig ett preliminärt avtal om investeringar i flera venezuelanska oljefält.

Om förhandlingarna går i mål innebär det en möjlig återkomst till landet, nästan 20 år efter att bolaget lämnade marknaden.

Enligt uppgifter till Wall Street Journal förhandlar ExxonMobil med det statliga oljebolaget Petróleos de Venezuela, PDVSA.

Har åkt till huvudstaden under året

Ett samförståndsavtal kan undertecknas redan i september, men samtalen kan också dra ut på tiden eller helt bryta samman.

Det potentiella avtalet kan omfatta både befintliga och ännu outvecklade oljefält. Tillsammans kan fälten innehålla mer än 50 miljarder fat olja i marken, enligt en person med insyn i förhandlingarna.

Venezuela uppger att landet har omkring 300 miljarder fat i oljereserver, vilket skulle göra det till världens största reservinnehavare.

Landets oljeproduktion har dock under lång tid pressats av ekonomiska problem, bristande investeringar och ett eftersatt produktionssystem.

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ExxonMobil har under året skickat team till Caracas för att diskutera en möjlig återkomst.

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