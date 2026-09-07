Toppekonomen om räntekurvan: "Då har vi ett stort problem"

När Torsten Sløk, chefekonom på kapitalförvaltaren Apollo och tidigare Deutsche Bank, besökte Børsens redaktion i Köpenhamn i augusti hade han med sig 63 grafer. Vid en av dem stannade han upp: den som visar den amerikanska avkastningskurvan, som lutar allt brantare uppåt.

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I sin intervju med Børsen säger han att uppgången inte har en förklaring, utan tre.

Korta räntor pressas upp av inflationen, tullar, oljepriser och striktare migrationspolitik som lyft lönerna i hotell, restaurang, bygg och jordbruk.

Mitten av kurvan pressas av techjättarnas obligationsemissioner. Långa räntor pressas av statsskulden och av att köparbasen förändrats.

Köparna har blivit priskänsliga

Det sista är det strukturellt mest intressanta. Utländska centralbanker köpte tidigare amerikanska statspapper för att parkera valutareserver och brydde sig mindre om exakt vilken ränta de fick. Den rollen har krympt kraftigt, enligt Sløk från runt 30 till omkring 10 procent av statsskulden.

I stället fylls tomrummet av hushåll, pensionskassor och hedgefonder, som kräver betalt för att binda pengar i decennier.

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”Varför skulle man ta ränterisken i 30 år om man kan få nästan samma ränta på sex månader?” som Sløk formulerar det.

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Effekten syntes i augusti, när 30-årsräntan nådde 5,34 procent, den högsta nivån sedan 2007. Räntan har i år legat över 5 procent under 27 handelsdagar, flest sedan 2007. Finansminister Scott Bessent svarade med att fördubbla återköpen av långa obligationer, men räntorna steg tillbaka redan dagen efter.