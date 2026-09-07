Rejlers och norska Multiconsult går samman till en teknikkonsult med närmare 8 000 anställda och ett börsvärde runt 8 miljarder kronor.
Rejlers går samman med norskt bolag – bildar nordisk konsultjätte
Multiconsults ägare får 0,9725 Rejlers B-aktier per aktie och därmed 54 procent av det nya bolaget. Rejlers ägare får 46.
Ändå är det Rejlers som är övertagande bolag, Stockholm som blir huvudkontor och Sverige som blir hemvist.
Den nya koncernen behåller Rejlers A- och B-aktier, där A-aktien har tio röster. Efter en avtalad byteslikvid mellan Peter Rejler, familjebolaget Jangunnar och Stiftelsen Multiconsult väntas Rejlerfamiljen äga cirka 8 procent av kapitalet men kontrollera omkring 25 procent av rösterna. Stiftelsen får runt 11 procent av kapitalet och 12 procent av rösterna.
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Parterna har dessutom tecknat ett aktieägaravtal om styrelserepresentation och samtycke i vissa frågor. Aktiemarknadsnämnden slog den 3 september fast att avtalet inte gör dem till närstående och att budplikt därför inte utlöses om deras samlade röster passerar tre tiondelar.
Det svenska ägarblocket tar alltså en ekonomisk minoritet men behåller det avgörande inflytandet.
Vd:n gick samma dag
Den norska sidan får majoriteten av kapitalet men tömmer ledningen. Karsten Warloe lämnar vd-stolen i Multiconsult omedelbart och ersätts tillfälligt av Kristin O. Augestad, som i den nya koncernen blir vice vd och Norgechef. Finansdirektör Ove B. Haupberg avgår först vid fullbordad fusion.
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Koncernchef blir Viktor Svensson, Rejlers vd sedan 2018. CFO-frågan är oklar, bolaget listar Rejlers Anna Jennehov som finansdirektör i den nya ledningsgruppen, men skriver på annan plats att en ny CFO ska rekryteras med placering i Oslo.
Ingen premie är beskedet till sektorn
Utbytesförhållandet ligger nära 45-dagars volymvägd snittkurs och innebär 1,7 procents premie för Multiconsult och 2,0 procents rabatt för Rejlers mot stängningen den 4 september. Det blir alltså ingen köpeskilling för kontrolle.
Tillsammans omsatte bolagen 11,7 miljarder kronor med 795 miljoner i justerad ebita de senaste tolv månaderna, 6,7 procents marginal, mot ett nytt mål på 10.
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Ett börsvärde kring 8 miljarder motsvarar drygt tio gånger justerad ebita före nettoskuld.
Det är en låg värdering för en sektor där Sweco historiskt handlats klart högre, och signalen till resten av branschen är att konsolidering nu sker till bokfört värde snarare än mot budpremier.
Synergierna anges till 100–120 miljoner kronor årligen inom tre år, mot en engångskostnad på cirka 40 miljoner. Extra stämmor hålls 19 oktober. Affären väntas slutföras sent 2026 eller tidigt 2027, med förbehåll för konkurrensgodkännanden i Norge, Sverige och Polen samt FDI-prövning hos ISP.