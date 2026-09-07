Rejlers går samman med norskt bolag – bildar nordisk konsultjätte

Multiconsults ägare får 0,9725 Rejlers B-aktier per aktie och därmed 54 procent av det nya bolaget. Rejlers ägare får 46.

Ändå är det Rejlers som är övertagande bolag, Stockholm som blir huvudkontor och Sverige som blir hemvist.

Den nya koncernen behåller Rejlers A- och B-aktier, där A-aktien har tio röster. Efter en avtalad byteslikvid mellan Peter Rejler, familjebolaget Jangunnar och Stiftelsen Multiconsult väntas Rejlerfamiljen äga cirka 8 procent av kapitalet men kontrollera omkring 25 procent av rösterna. Stiftelsen får runt 11 procent av kapitalet och 12 procent av rösterna.

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Parterna har dessutom tecknat ett aktieägaravtal om styrelserepresentation och samtycke i vissa frågor. Aktiemarknadsnämnden slog den 3 september fast att avtalet inte gör dem till närstående och att budplikt därför inte utlöses om deras samlade röster passerar tre tiondelar.

Det svenska ägarblocket tar alltså en ekonomisk minoritet men behåller det avgörande inflytandet.

Vd:n gick samma dag

Den norska sidan får majoriteten av kapitalet men tömmer ledningen. Karsten Warloe lämnar vd-stolen i Multiconsult omedelbart och ersätts tillfälligt av Kristin O. Augestad, som i den nya koncernen blir vice vd och Norgechef. Finansdirektör Ove B. Haupberg avgår först vid fullbordad fusion.

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Koncernchef blir Viktor Svensson, Rejlers vd sedan 2018. CFO-frågan är oklar, bolaget listar Rejlers Anna Jennehov som finansdirektör i den nya ledningsgruppen, men skriver på annan plats att en ny CFO ska rekryteras med placering i Oslo.