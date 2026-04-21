Tim Cook slutar – de här utmaningarna väntar efterträdaren

Beskedet kom inte helt utan förvarning.

Redan i november 2025 meddelades det att Apples styrelse intensifierat arbetet med att hitta en efterträdare till Tim Cook, och i januari 2026 och redan då pekades John Ternus som den främsta kandidaten, en man som internt beskrivs som lugn, metodisk och samarbetsinriktad.

Cook, som tog över Apple 2011 efter Steve Jobs, lämnar ett bolag som under hans ledning vuxit i värde från knappt 350 miljarder dollar till runt 4 biljoner dollar.

Aktien föll en procent i förhandeln efter beskedet.

Utmaningar väntar

Ternus är Apples förste hårdvaruprofilerade vd på tre decennier och tar över mitt i en period av intensiv AI-kapprustning. Sju utmaningar väntar enligt Yahoo Finance.

John Ternus tar över som vd på Apple. (Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/TT)

Den första och mest akuta gäller AI. Apple har nyligen ingått ett flerårsavtal med Google om att integrera en anpassad version av Gemini-modellen som ny grund för Siri och Apple Intelligence, ett samarbete värderat till runt en miljard dollar per år.

Ternus förväntas bygga vidare på det och inte tveka att sluta fler partnerskap.

Nästa stora fråga handlar om vad som kommer efter iPhone. OpenAI förvärvar Jony Ives AI-hårdvarustartup och förbereder en produkt som ska utmana Apples flaggskepp. Ternus, med sin djupa hårdvarubakgrund, måste ta täten i arbetet med att forma nästa produktkategori, och det räcker inte med ett vikbart telefon som redan ryktats om till i år, enligt Yahoo Finance.

En tredje utmaning är arbetsstyrkan. Techbolag som Oracle, Amazon och Meta skär ned personal i stor skala för att finansiera AI-satsningar. Som ny vd förväntas Ternus ta tillfället i akt att omstrukturera Apples organisation på runt 160 000 anställda globalt och omfördela resurser mot tillväxt och aktieägarvänliga åtgärder.