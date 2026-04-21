Apple har meddelat att Tim Cook avgår som vd och övergår till rollen som styrelseordförande. Han efterträds av John Ternus, i dag ansvarig för hårdvaruutveckling.
Tim Cook slutar – de här utmaningarna väntar efterträdaren
Beskedet kom inte helt utan förvarning.
Redan i november 2025 meddelades det att Apples styrelse intensifierat arbetet med att hitta en efterträdare till Tim Cook, och i januari 2026 och redan då pekades John Ternus som den främsta kandidaten, en man som internt beskrivs som lugn, metodisk och samarbetsinriktad.
Cook, som tog över Apple 2011 efter Steve Jobs, lämnar ett bolag som under hans ledning vuxit i värde från knappt 350 miljarder dollar till runt 4 biljoner dollar.
Aktien föll en procent i förhandeln efter beskedet.
Utmaningar väntar
Ternus är Apples förste hårdvaruprofilerade vd på tre decennier och tar över mitt i en period av intensiv AI-kapprustning. Sju utmaningar väntar enligt Yahoo Finance.
Den första och mest akuta gäller AI. Apple har nyligen ingått ett flerårsavtal med Google om att integrera en anpassad version av Gemini-modellen som ny grund för Siri och Apple Intelligence, ett samarbete värderat till runt en miljard dollar per år.
Ternus förväntas bygga vidare på det och inte tveka att sluta fler partnerskap.
Nästa stora fråga handlar om vad som kommer efter iPhone. OpenAI förvärvar Jony Ives AI-hårdvarustartup och förbereder en produkt som ska utmana Apples flaggskepp. Ternus, med sin djupa hårdvarubakgrund, måste ta täten i arbetet med att forma nästa produktkategori, och det räcker inte med ett vikbart telefon som redan ryktats om till i år, enligt Yahoo Finance.
En tredje utmaning är arbetsstyrkan. Techbolag som Oracle, Amazon och Meta skär ned personal i stor skala för att finansiera AI-satsningar. Som ny vd förväntas Ternus ta tillfället i akt att omstrukturera Apples organisation på runt 160 000 anställda globalt och omfördela resurser mot tillväxt och aktieägarvänliga åtgärder.
Innehållsfrågor på Apple TV
Frågan om innehållssatsningen på Apple TV+ är en annan het potatis. Bolaget beräknas ha lagt ut 25 till 30 miljarder dollar på originalinnehåll sedan starten 2019, med förhållandevis få genomslag.
Ternus måste avgöra om Apple ska satsa helhjärtat på streaming i nivå med Netflix och Amazon, eller dra ned ambitionerna.
Som ny vd väntas han också förnya ledningsteamet. Det är standardprocedur vid ett chefsbyte, konstaterar Yahoo Finance, och Ternus bedöms redan ha sina preferenser klara.
En sjätte utmaning är den politiska. Cook har byggt en nära relation med Trump-administrationen som gagnat bolaget i tullfrågor och andra regulatoriska sammanhang. Ternus måste investera tid i att etablera en liknande relation utan dröjsmål.
Buffetts bolag ska hanteras
Slutligen lyfter Yahoo Finance fram relationen med Berkshire Hathaway, nu ledd av Greg Abel efter Warren Buffetts avgång.
Berkshire äger runt 228 miljoner Apple-aktier till ett värde av ungefär 62 miljarder dollar, bolagets enskilt största aktiepost.
Att etablera ett gott förhållande med Abel, som liksom Ternus är en ny vd med stora skor att fylla, bedöms som strategiskt viktigt.
Ternus tillträde sker lagom inför Apples utvecklarkonferens WWDC och höstens iPhone-lansering, två tillfällen då han får sin första chans att sätta sin prägel på bolaget.