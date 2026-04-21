Japans affärsvåg i Sverige: "Vi är mer lika än många tror"

Med en affärskultur som premierar långsiktighet och konsensus finns en naturlig matchning mellan länderna. ”Japan är en jättespelare som man inte får glömma bort”, säger Patrik Ström, direktör vid Europeiska institutet för japanstudier på Handelshögskolan i Stockholm.

I en intervju med Realtid pratar han om ländernas goda relation, men också om det goda underlaget för affärer mellan Sverige och Japan.

Samtidigt som intresset för japansk kultur, design och gastronomi kokar i Sverige, ser vi en parallell utveckling inom näringslivet. Det var längesen den handlade om att importera japansk elektronik för konsumenter. Nu växer ett djupt integrerat samarbete fram där svenska lösningar inom hållbarhet och digitalisering efterfrågas.

”Det finns mycket likheter i hur vi ser på kvalitet och långsiktiga relationer. Man bygger affärer på förtroende, och det tar tid. Men när man väl är inne, då är man inne”, säger Patrik Ström.

Digitalisering tar fart i Japan

En av de mest spännande utvecklingarna just nu sker inom den digitala sektorn. Japan, som varit överraskande analogt, genomgår nu en massiv digital transformation där svenska företag har mycket att erbjuda.

Ström pekar särskilt på hur Japan har tagit en ledande roll i att utforma regler för framtidens digitala handel genom initiativet ”Data Free Flow with Trust”, något som gynnar exportberoende länder som Sverige.

Dessutom delar Japan och EU fortfarande ambitiösa mål gällande den gröna omställningen, vilket möjliggör industriella partnerskap där ren energi och fossilfria industrier fortfarande värderas högt.

