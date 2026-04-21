Lagarde varnar för utdragen inflation i eurozonen

Stängningen av Hormuzsundet till följd av konflikten i Iran har lett till det som Internationella energiorganet beskriver som den största oljeförsörjningsstörningen i historien.

Missa inte: Lagarde förnekar ”strategisk” avgång i privata meddelanden. Realtid

Enligt Christine Lagarde är det nettobortfall som uppstår, även efter hänsyn till alternativa transportvägar och frisläppande av strategiska reserver, uppskattningsvis 13 miljoner fat olja per dag, motsvarande ungefär 13 procent av den globala förbrukningen.

Det framgår av hennes anförande vid de tyska bankernas branschorganisations 75-årsjubileum, återgivet av Insight EU Monitoring.

Två faktorer som styr

Lagarde underströk att det är två faktorer som är avgörande för hur penningpolitiken bör utformas: hur länge störningarna varar och i vilken grad de energiprishöjningar som följer får genomslag i den bredare inflationen.

Läs även: Ekonomer i ny mätning: Då höjer ECB räntan. Dagens PS

Ju längre konflikten pågår, desto större risk att priseffekter förvandlas till ransoneringar, vilket drabbar tillväxten direkt snarare än att enbart driva upp priserna.

Samtidigt noterade hon att marknaderna hittills tycks räkna med ett kortvarigt störningsscenario, och att europeiska naturgaspriser faktiskt ligger under ECB:s basscenario, delvis till följd av mild väderlek i Kina och ökat kolutbyte i Asien.