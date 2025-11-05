Techaktier och statsfinanser oroar Riksbanken

Tillväxt prioriteras före inflation

Riksbanken riktar nu uppmärksamheten mot konjunkturen snarare än inflationen. Inflationen sjunker enligt plan och stabiliseras nära tvåprocentsmålet.

Arbetsmarknaden förblir svag, men visar på tidiga tecken till förbättring, enligt Riksbankens pressmeddelande.

”Det jag ser är att Riksbanken snarare än inflationsbekämpning fokuserar på tillväxt”, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på Ica Banken, till Privata Affärer.

Hushållens konsumtion utgör den största inhemska osäkerhetsfaktorn. Riksbanken vet inte hur mycket av inkomstförstärkningarna från sänkta räntor och skatter som människor faktiskt kommer att spendera, framgår av pressmeddelandet.

Swedbank: Sänkning härnäst

Riksbanken räknar med oförändrad ränta till slutet av 2027, då en första höjning med 0,25 procentenheter väntas. Ekonomer på storbankerna drar andra slutsatser.

Swedbanks (börskurs Swedbank) prognoschef Andreas Wallström bedömer att det näst mest sannolika scenariot är ytterligare sänkning – inte höjning.

”Snart kommer vi att se positiva rubriker om att tillväxten ökar och då kommer många börja prata om att det behövs en höjning. Men vi kommer att vara de första att säga emot på den punkten”, säger han till Svenska Dagbladet.

Nils Åkesson på Dagens Industri bedömer att sannolikheten för ytterligare sänkning under närmaste året överstiger risken för en tidig höjning.

Rörlig ränta fortsätter nedåt

Bolånetagare får stabilitet. De rörliga bolåneräntorna hos de fyra största bankerna ligger mellan 2,68 och 2,81 procent, medan treårsräntorna varierar från 2,99 till 3,02 procent, enligt SvD.

Wallström räknar med att de rörliga räntorna sjunker ytterligare på kort sikt. Riksbankens senaste sänkning har nämligen inte slagit igenom fullt ut än.

Bundna lån kan få motsatt utveckling. Louis Landeman, chef för hållbarhetsanalys på Danske Bank, varnar för stigande bundna räntor när stater finansierar ökade försvarsutgifter genom nya lån.

”Det har brutits något slags politiskt tabu kring lånefinansiering, vilket med stor sannolikhet kommer att leda till högre långräntor de kommande åren”, säger Landeman till SvD.

Nästa räntebesked kommer den 18 december, då Riksbanken även presenterar nya prognoser.