Sydkoreanska Kospi står för en jätteökning och stiger 8,0 procent under den inledande handeln.
Glädje på Asiens börser
Flera index runt om i Asien inleder fredagshandeln muntert.
Sydkoreanska Kospi står för en jätteökning och stiger 8,0 procent under den inledande handeln.
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Även på Tokyobörsen är humöret på topp. Nikkei 225-indexet stiger med 3,5 procent och det bredare Topix med 1,7 procent.
I Kina är Shenzhen upp 1,8 procent och även Shanghai stiger, upp 1,6 procent.
Hongkong-baserade Hang Seng är upp med 1,8 procent.