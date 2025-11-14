Svensken hoppar av i sista stund från Novo Nordisk

Mikael Dolsten, tidigare chef för forskning och utveckling på den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer, var en av fyra kandidater som skulle väljas in i Novo Nordisks nya styrelse vid fredagens extrastämma.

Men mindre än ett dygn före mötet kom beskedet att han drar sig ur, rapporterar bland annat Dagens industri.

”Tidigare i dag informerade Mikael Dolsten att han trots sin önskan att gå med har beslutat att dra tillbaka sin kandidatur till Novo Nordisks styrelse, både som ledamot och som observatör, på grund av nyligen inträffade personliga omständigheter som inte är relaterade till Novo Nordisk och Novo Nordisk Foundation”, skriver bolaget i ett uttalande.

Är kopplat till tidigare anställning

Den nye styrelseordföranden Lars Rebien Sørensen bekräftade på fredagens extrastämma att Dolstens avhopp berodde på problem i relation till hans tidigare arbetsplats.

”Han fick tyvärr dra tillbaka sin kandidat på kort tid. På grund av en situation med hans tidigare arbetsgivare”, sade Sørensen enligt EFN, och tillade att:

”Det är väldigt olyckligt. Vi hade sett fram emot att jobba med honom. Tyvärr så kom det fram problem i relation till hans tidigare arbetsplats som jag inte kan kommentera”.