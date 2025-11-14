Timmar före Novo Nordisks extrastämma meddelade svensken Mikael Dolsten att han drar tillbaka sin kandidatur till läkemedelsjättens styrelse. Beslutet beror på personliga omständigheter kopplade till hans tidigare arbetsgivare Pfizer.
Svensken hoppar av i sista stund från Novo Nordisk
Mest läst i kategorin
Sparkades på Lager 157 – ingen vågar ta över
Lina arbetade fem månader som skyddsombud hos Lager 157. I september avbröts hennes provanställning – veckor efter att Handels krävt bättre arbetsmiljö i butiken. Sedan dess finns inget skyddsombud kvar på arbetsplatsen. ”Vem skulle våga ta på sig den rollen? Som skyddsombud inom Lager 157 är man så oerhört ensam”, säger Lina till Arbetet. Rädsla …
Kritiska USA-siffror kan vara förlorade – för gott
Den rekordlånga regeringsstängningen i USA kan ha orsakat permanent skada på landets statistikproduktion. Kritiska ekonomiska nyckeltal för oktober kommer troligen aldrig att offentliggöras, enligt Vita huset. ”Demokraterna kan ha skadat det federala statistiksystemet permanent, med oktober månads CPI- och jobbrapporter som troligen aldrig kommer att släppas”, sa pressekreterare Karoline Leavitt till reportrar på onsdagen, enligt …
Hetaste valfrågan – men hur många är utan jobb?
Arbetslösheten blir en av valets hetaste frågor. Och nya siffror visar på att den fortsätter att öka och att Sverige har den tredje högsta arbetslösheten i Europa. Men är det en rättvisande bild? Troligen inte, enligt Danske Banks chefekonom Susanne Spector. Andelen arbetslösa ökade till 9,0 procent av arbetskraften jämfört med 8,9 procent i september …
Kinas ekonomi skakar – svagaste siffran sedan pandemin
Kinas ekonomiska aktivitet försvagas mer än väntat med rekordlåga investeringar och sjunkande bostadspriser, visar nya siffror från den kinesiska statistikmyndigheten. Industriproduktionen ökade med 4,9 procent i oktober jämfört med samma månad förra året, vilket är betydligt lägre än septembers 6,5 procent, rapporterar Bloomberg. Ekonomer hade förväntat sig en ökning på 5,5 procent. Särskilt oroande är …
Största spannmålsskörden sedan 1984
Svenska bönder kan räkna hem den största spannmålsskörden på över 40 år i år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Många grödor – inklusive höstvete, vårkorn och havre – rör sig nära rekordnivåer. För att hitta en större totalskörd av spannmål än i år – på 6,3 miljoner ton – får man gå tillbaka till 1984 enligt …
Mikael Dolsten, tidigare chef för forskning och utveckling på den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer, var en av fyra kandidater som skulle väljas in i Novo Nordisks nya styrelse vid fredagens extrastämma.
Men mindre än ett dygn före mötet kom beskedet att han drar sig ur, rapporterar bland annat Dagens industri.
”Tidigare i dag informerade Mikael Dolsten att han trots sin önskan att gå med har beslutat att dra tillbaka sin kandidatur till Novo Nordisks styrelse, både som ledamot och som observatör, på grund av nyligen inträffade personliga omständigheter som inte är relaterade till Novo Nordisk och Novo Nordisk Foundation”, skriver bolaget i ett uttalande.
Fetmakriget jämförs med Game of Thrones: ”Brutalt”
Fetmaläkemedel spås bli en jättemarknad, och kapplöppningen pågår för fullt. Nu har Pfizer vunnit en delseger mot rivalen Novo Nordisk.
Är kopplat till tidigare anställning
Den nye styrelseordföranden Lars Rebien Sørensen bekräftade på fredagens extrastämma att Dolstens avhopp berodde på problem i relation till hans tidigare arbetsplats.
”Han fick tyvärr dra tillbaka sin kandidat på kort tid. På grund av en situation med hans tidigare arbetsgivare”, sade Sørensen enligt EFN, och tillade att:
”Det är väldigt olyckligt. Vi hade sett fram emot att jobba med honom. Tyvärr så kom det fram problem i relation till hans tidigare arbetsplats som jag inte kan kommentera”.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Ingen ersättare
Enligt Novo Nordisk Foundation kommer ingen ersättare att föreslås vid fredagens stämma. I stället planerar stiftelsen att presentera nya kandidater vid årsstämman den 26 mars nästa år.
Missa inte:
Nytt avtal: Trump pressar priserna på läkemedel. Realtid
Extrastämman hölls efter att stora delar av Novo Nordisks styrelse avgick i oktober. Ordförande Helge Lund, vice ordförande Henrik Poulsen samt fem styrelseledamöter valde att inte ställa upp för omval, vilket innebar att bolaget förlorade 48 års samlad styrelseerfarenhet.
Enligt Helge Lund berodde avhoppet på oenighet med ägarstiftelsen om hur styrelsen ska utformas, skriver EFN.
Ny styrelseordförande vald
Lars Rebien Sørensen, som tidigare var styrelseordförande för Novo Nordisk Foundation, blev vid fredagens stämma vald till ny styrelseordförande för bolaget.
Läs även:
Novo Nordisk väljer ny styrelse mitt i stormen. Dagens PS
Hans dubbla roller väckte frågor från aktieägare, och han berättade att han erbjöd sig att avgå som ordförande för stiftelsen. Sørensen uppger att hans plan är att sitta på posten i ett par år samtidigt som de letar efter en ny ordförande.
Novo Nordisks extrastämma inleddes klockan 14.00 på fredagseftermiddagen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet