Svensken hoppar av i sista stund från Novo Nordisk

Kung Carl Gustaf delar ut guldmedalj till Mikael Dolsten vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 2021. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Timmar före Novo Nordisks extrastämma meddelade svensken Mikael Dolsten att han drar tillbaka sin kandidatur till läkemedelsjättens styrelse. Beslutet beror på personliga omständigheter kopplade till hans tidigare arbetsgivare Pfizer.

Mikael Dolsten, tidigare chef för forskning och utveckling på den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer, var en av fyra kandidater som skulle väljas in i Novo Nordisks nya styrelse vid fredagens extrastämma.

Men mindre än ett dygn före mötet kom beskedet att han drar sig ur, rapporterar bland annat Dagens industri.

”Tidigare i dag informerade Mikael Dolsten att han trots sin önskan att gå med har beslutat att dra tillbaka sin kandidatur till Novo Nordisks styrelse, både som ledamot och som observatör, på grund av nyligen inträffade personliga omständigheter som inte är relaterade till Novo Nordisk och Novo Nordisk Foundation”, skriver bolaget i ett uttalande.

Fetmakriget jämförs med Game of Thrones: ”Brutalt”

Fetmaläkemedel spås bli en jättemarknad, och kapplöppningen pågår för fullt. Nu har Pfizer vunnit en delseger mot rivalen Novo Nordisk.

Är kopplat till tidigare anställning

Den nye styrelseordföranden Lars Rebien Sørensen bekräftade på fredagens extrastämma att Dolstens avhopp berodde på problem i relation till hans tidigare arbetsplats.

”Han fick tyvärr dra tillbaka sin kandidat på kort tid. På grund av en situation med hans tidigare arbetsgivare”, sade Sørensen enligt EFN, och tillade att:

”Det är väldigt olyckligt. Vi hade sett fram emot att jobba med honom. Tyvärr så kom det fram problem i relation till hans tidigare arbetsplats som jag inte kan kommentera”.

Senaste nytt

Ingen ersättare

Enligt Novo Nordisk Foundation kommer ingen ersättare att föreslås vid fredagens stämma. I stället planerar stiftelsen att presentera nya kandidater vid årsstämman den 26 mars nästa år.

Extrastämman hölls efter att stora delar av Novo Nordisks styrelse avgick i oktober. Ordförande Helge Lund, vice ordförande Henrik Poulsen samt fem styrelseledamöter valde att inte ställa upp för omval, vilket innebar att bolaget förlorade 48 års samlad styrelseerfarenhet.

Enligt Helge Lund berodde avhoppet på oenighet med ägarstiftelsen om hur styrelsen ska utformas, skriver EFN.

Ny styrelseordförande vald

Lars Rebien Sørensen, som tidigare var styrelseordförande för Novo Nordisk Foundation, blev vid fredagens stämma vald till ny styrelseordförande för bolaget.

Hans dubbla roller väckte frågor från aktieägare, och han berättade att han erbjöd sig att avgå som ordförande för stiftelsen. Sørensen uppger att hans plan är att sitta på posten i ett par år samtidigt som de letar efter en ny ordförande.

Novo Nordisks extrastämma inleddes klockan 14.00 på fredagseftermiddagen.

Novo NordiskStyrelse
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

