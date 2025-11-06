Nytt avtal: Trump pressar priserna på läkemedel

Överenskommelserna innebär att Medicare för första gången kommer att täcka viktminskningsläkemedel för vissa patienter från mitten av 2026.

Medicare-patienter kommer att betala en månadskostnad på 50 dollar för alla godkända användningar av GLP-1-läkemedel. Både i injektions- och tablettform, rapporterar CNBC.

Ska säljas vi ny sajt med Trumps namn

De nya priserna gäller från januari 2026 via den nya, statliga, webbplatsen TrumpRx.gov, som inte säljer läkemedlen direkt men kopplar ihop patienter direkt med återförsäljare.

Där kommer startdoser av kommande viktminskningstabletter från Eli Lilly och Novo Nordisk att kosta 145 dollar per månad för alla som får dem genom Medicare, Medicaid eller TrumpRx.

Startdoser av befintliga injektioner som Wegovy och Zepbound kommer att börja på 350 dollar per månad på TrumpRx. De kommer sedan sjunka till 245 dollar per månad under en tvåårsperiod.

”Detta är det viktigaste läkemedlet i vårt land, och därför är detta det viktigaste av alla våra meddelanden om mest gynnad nation-policy”, sa hälso- och sjukvårdsminister Robert F. Kennedy Jr vid tillkännagivandet.