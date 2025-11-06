President Donald Trump meddelade på torsdagen att hans administration nått överenskommelser med läkemedelsbolagen Eli Lilly och Novo Nordisk. De ska nu kraftigt sänka priserna på deras viktminskningsläkemedel.
Nytt avtal: Trump pressar priserna på läkemedel
Överenskommelserna innebär att Medicare för första gången kommer att täcka viktminskningsläkemedel för vissa patienter från mitten av 2026.
Medicare-patienter kommer att betala en månadskostnad på 50 dollar för alla godkända användningar av GLP-1-läkemedel. Både i injektions- och tablettform, rapporterar CNBC.
Novo Nordisks kris: Så ska de ta sig ur den
Novo Nordisks finanschef pekar ut innovation som bolagets viktigaste vapen i den intensifierade kampen om marknaden för viktminskningsläkemedel.
Ska säljas vi ny sajt med Trumps namn
De nya priserna gäller från januari 2026 via den nya, statliga, webbplatsen TrumpRx.gov, som inte säljer läkemedlen direkt men kopplar ihop patienter direkt med återförsäljare.
Där kommer startdoser av kommande viktminskningstabletter från Eli Lilly och Novo Nordisk att kosta 145 dollar per månad för alla som får dem genom Medicare, Medicaid eller TrumpRx.
Startdoser av befintliga injektioner som Wegovy och Zepbound kommer att börja på 350 dollar per månad på TrumpRx. De kommer sedan sjunka till 245 dollar per månad under en tvåårsperiod.
Fetmaläkemedlet bommade – börsjättens aktie backar. Dagens PS
”Detta är det viktigaste läkemedlet i vårt land, och därför är detta det viktigaste av alla våra meddelanden om mest gynnad nation-policy”, sa hälso- och sjukvårdsminister Robert F. Kennedy Jr vid tillkännagivandet.
Förhandling klar med Medicare
Parallellt meddelade Novo Nordisk i sin delårsrapport att bolaget accepterat de förhandlade priserna för semaglutid. Vilket är den aktiva ingrediensen i Ozempic och Wegovy, under Medicare från januari 2027, rapporterar Affärsvärlden.
RFK Jr ger tillverkarna av huvudvärkstabletter huvudvärk. Realtid
Detta sker inom ramen för Inflation Reduction Act (IRA) från 2022, som ger Medicare möjlighet att förhandla fram priser för vissa av de dyraste läkemedlen.
Listpriserna för viktminskningsläkemedel ligger normalt på omkring 1 000 till 1 350 dollar per månad före försäkring. Vilket varit ett stort hinder för många patienter.
De nya avtalen väntas därför ha betydande påverkan på tillgängligheten av dessa behandlingar i USA.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
