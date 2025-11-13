Fetmakriget: Novo Nordisk förlorar aggressiv budgivning

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Det pågår ett fetmakrig mellan flera stora bolag – och nu har ännu en rond avslutats.

Den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer har gått segrande ur en uppmärksammad budstrid med danska Novo Nordisk om bioteknikbolaget Metsera.

Affären, värd upp till 10 miljarder dollar, markerar ett nytt skede i det snabbt växande och alltmer politiserade racet om kontrollen över den globala marknaden för fetmaläkemedel.

Har utvecklat ny spruta

Metsera, grundat 2022 och baserat i Delaware, har på kort tid väckt stort intresse inom läkemedelsindustrin.

Bolaget utvecklar flera lovande behandlingar mot övervikt, däribland en spruta som bara behövs tas en gång i månaden.

Enligt tidiga studier ger den en betydande viktnedgång utan de magbesvär som plågat tidigare generationer av GLP-1-baserade läkemedel, skriver New York Times.

Den potentiella marknaden är enorm: försäljningen av fetmamediciner väntas nå minst 100 miljarder dollar årligen till 2030.