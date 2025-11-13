Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Fetmakriget: Novo Nordisk förlorar aggressiv budgivning

pfizer
Pfizers ordförande Nasser J. Kazeminy (t. v.) och vd Albert Bourla kan fira efter att ha lyckats köpa ett hajpad läkemedelsbolag. (Foto: Andrew Kelly/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Fetmaläkemedel spås bli en jättemarknad, och kapplöppningen pågår för fullt. Nu har Pfizer vunnit en delseger mot rivalen Novo Nordisk.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det pågår ett fetmakrig mellan flera stora bolag – och nu har ännu en rond avslutats.

Den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer har gått segrande ur en uppmärksammad budstrid med danska Novo Nordisk om bioteknikbolaget Metsera.

Affären, värd upp till 10 miljarder dollar, markerar ett nytt skede i det snabbt växande och alltmer politiserade racet om kontrollen över den globala marknaden för fetmaläkemedel.

Har utvecklat ny spruta

Metsera, grundat 2022 och baserat i Delaware, har på kort tid väckt stort intresse inom läkemedelsindustrin.

Bolaget utvecklar flera lovande behandlingar mot övervikt, däribland en spruta som bara behövs tas en gång i månaden.

Pfizer är ett av de stora läkemedelsbolagen i världen. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT).

Enligt tidiga studier ger den en betydande viktnedgång utan de magbesvär som plågat tidigare generationer av GLP-1-baserade läkemedel, skriver New York Times.

ANNONS

Den potentiella marknaden är enorm: försäljningen av fetmamediciner väntas nå minst 100 miljarder dollar årligen till 2030.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Realtid Partner

Ny strategi lyfter Relevance efter tufft kvartal

13 nov. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025

Tappade marknadsandelar

För både Pfizer och Novo Nordisk stod mycket på spel.

Novo har under de senaste åren dominerat marknaden med storsäljande preparat som Ozempic och Wegovy, men har tappat marknadsandelar till Eli Lilly och kritiserats för en svagare forskningspipeline.

Samtidigt har företagets aktie tappat omkring 50 procent sedan toppnoteringen sommaren 2024.

Ett förvärv av Metsera skulle ha stärkt bolagets ställning och gett tillgång till lovande nästa generations läkemedel, rapporterar France24.

Tuff budstrid

Pfizer å sin sida har kämpat med att hitta en ny tillväxtmotor efter pandemins slut. Efter succén med covid-19-vaccinet har bolaget haft svårt att ersätta de snabbt avtagande intäkterna.

ANNONS

När Pfizers egna försök inom viktminskningssegmentet misslyckades på grund av biverkningar blev Metsera en strategisk möjlighet att ta sig in på en marknad som väntas bli en av de mest lönsamma i modern läkemedelshistoria.

Budstriden blev ovanligt offentlig och aggressiv, med juridiska processer, politiska påtryckningar och antitrustfrågor i centrum.

Kunde inte vinna budgivningen

Novo Nordisk försökte överträffa Pfizer med ett högre bud, men regulatoriska risker och misstankar om konkurrensbegränsning gjorde att Metsera till slut valde Pfizer, enligt Reuters.

Den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC varnade dessutom för att Novos affärsstruktur kunde bryta mot antitrustlagstiftningen.

Med affären stärker Pfizer sin position i kampen om framtidens fetmabehandlingar, medan Novo Nordisk tvingas söka nya förvärv.

Läs mer: Frankrike anar oråd när Tysklands upprustning dundrar på. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Novo NordiskpfizerUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS