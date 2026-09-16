Europas största bolag omsätter mer än någonsin, men lönsamheten fortsätter att krympa. Bland de 24 svenska bolagen på Fortunes lista är storbankerna årets förlorare, medan Investor och Saab klättrar.
Svenska storbankerna rasar bland Europas största bolag
Europas storbolag växer, men vinsterna hänger inte med. Det visar den nya upplagan av Fortunes lista över kontinentens 500 största bolag efter omsättning.
Den samlade omsättningen steg med 4 procent till 15 500 miljarder dollar, vilket motsvarar halva regionens BNP. Vinsterna ökade med 3 procent till drygt 1 000 miljarder dollar, efter ett fall på 5 procent året innan.
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Vinstmarginalen sjönk dock för andra året i rad, till 6,5 procent. På 2024 års lista låg den på 7,1 procent.
Guido Cozzi, professor i makroekonomi vid universitetet i St. Gallen, tolkar det som ett tecken på stagflationstryck. Enligt honom har bolagen bara lyckats föra över en del av kostnadschockerna, och tillväxten speglar snarare stigande priser än ökad produktion, säger han till Fortune.
Storbritannien går om Tyskland
Volkswagen toppar listan för tredje året i rad, före Shell, Glencore, BP och TotalEnergies. För första gången är det inte Tyskland som har flest bolag på listan. Storbritannien leder med 76 bolag, före Tyskland med 73 och Frankrike med 66.
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Sverige har 24 bolag på listan. Tillsammans omsatte de knappt 400 miljarder dollar och tjänade 49 miljarder, vilket ger en marginal på drygt 12 procent. En tredjedel av vinsten kommer dock från Investor.
Storbankerna rasar
Årets tydligaste svenska trend är bankernas fall. Handelsbanken tappar 64 placeringar till plats 300, Swedbank 52 placeringar till plats 358 och SEB 43 placeringar till plats 276. Omsättningen minskade med mellan 11 och 18 procent.
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Förklaringen är Riksbankens räntesänkningar. För banker räknar Fortune de totala ränteintäkterna som omsättning, och de krymper snabbt när räntan faller. Vinsterna har klarat sig betydligt bättre. Swedbank ökade vinsten något, medan SEB och Handelsbanken backade med omkring 7 procent.
Handelsbanken är den mest räntekänsliga av storbankerna. Omkring tre fjärdedelar av bankens intäkter kommer från räntenettot.
Investor och Saab klättrar
Störst klättrare bland de svenska bolagen är Investor, som stiger 51 placeringar till plats 199. Omsättningen ökade med 34 procent och vinsten med 50 procent till 16 miljarder dollar.
Investmentbolagets siffror påverkas dock av värdeförändringar i innehaven och är inte direkt jämförbara med industribolagens.
En stor del av uppgången kommer från Saab. Fram till november i fjol hade Investors substansvärde ökat med 82 miljarder kronor under året, varav 55,7 miljarder kom från försvarskoncernen.
Saab tar sig nu själv in på listan, på plats 471, efter att omsättningen ökat med 34 procent och vinsten med 63 procent. I augusti gick Saab om de tyska konkurrenterna och blev världens bästa försvarsaktie.
Volvo störst – men tappar
Volvo Group är fortsatt det största svenska bolaget på listan, på plats 85, men tappar fem placeringar. Omsättningen minskade med 2 procent och vinsten med 26 procent.
Även Atlas Copco, Essity, SSAB, SKF och Telia faller. Bland klättrarna finns Axel Johnson, som stiger 27 placeringar, samt Boliden och Spotify.
Hedin Mobility Group, på plats 428, är det enda svenska bolaget på listan som gick med förlust. Bilhandelskoncernen ökade omsättningen med knappt 5 procent men redovisade ett minus på 118 miljoner dollar.
Den svaga bilmarknaden har slagit hårt mot bolaget, och i början av året sköt huvudägarna Anders Hedin och Erik Selin till 400 miljoner kronor för att stärka kassan. Under andra kvartalet vände rörelseresultatet till plus, men koncernen gick fortfarande med förlust.
Beloppen redovisas i dollar, och kronförstärkningen under 2025 lyfter de svenska bolagens siffror.