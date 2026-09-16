Svenska storbankerna rasar bland Europas största bolag

Europas storbolag växer, men vinsterna hänger inte med. Det visar den nya upplagan av Fortunes lista över kontinentens 500 största bolag efter omsättning.

Den samlade omsättningen steg med 4 procent till 15 500 miljarder dollar, vilket motsvarar halva regionens BNP. Vinsterna ökade med 3 procent till drygt 1 000 miljarder dollar, efter ett fall på 5 procent året innan.

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Vinstmarginalen sjönk dock för andra året i rad, till 6,5 procent. På 2024 års lista låg den på 7,1 procent.

Guido Cozzi, professor i makroekonomi vid universitetet i St. Gallen, tolkar det som ett tecken på stagflationstryck. Enligt honom har bolagen bara lyckats föra över en del av kostnadschockerna, och tillväxten speglar snarare stigande priser än ökad produktion, säger han till Fortune.

Storbritannien går om Tyskland

Volkswagen toppar listan för tredje året i rad, före Shell, Glencore, BP och TotalEnergies. För första gången är det inte Tyskland som har flest bolag på listan. Storbritannien leder med 76 bolag, före Tyskland med 73 och Frankrike med 66.

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Sverige har 24 bolag på listan. Tillsammans omsatte de knappt 400 miljarder dollar och tjänade 49 miljarder, vilket ger en marginal på drygt 12 procent. En tredjedel av vinsten kommer dock från Investor.