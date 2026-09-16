Myndighet granskar bud på världens äldsta bank

Italiens konkurrensmyndighet AGCM meddelade i tisdags att den har öppnat en formell utredning av Intesa Sanpaolos uppköpserbjudande på Monte dei Paschi di Siena, rapporterar Investing.com. Enligt myndighetens pressmeddelande fattades beslutet redan på måndagen.

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Utredningen ska kartlägga hur affären påverkar konkurrensen på en rad bank- och försäkringsmarknader, både regionalt och i hela landet.

Problem i dussintals provinser

Intesa är Italiens största bank. Den har redan gått med på att avyttra ungefär hälften av Monte dei Paschis kontor för att möta konkurrensrättsliga invändningar. Enligt Realtids tidigare rapportering ska kontoren och varumärket gå till försäkringsbolaget Unipol.

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Myndigheten är ändå inte nöjd. Enligt dess preliminära kontroller kan affären fortfarande ge konkurrensproblem för inlåning i 20 provinser och för lån till småföretag i 17 provinser.

Myndigheten gjorde en första bedömning efter att Intesa ansökt om godkännande i juni. Då hittades möjliga problem i 72 provinser när det gäller lån till hushåll.