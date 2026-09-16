Italiens konkurrensmyndighet har inlett en fördjupad utredning av Intesa Sanpaolos bud på Monte dei Paschi di Siena. Storbanken har redan lovat att sälja hälften av målbolagets kontor, men myndigheten ser ändå konkurrensrisker i dussintals provinser.
Myndighet granskar bud på världens äldsta bank
Italiens konkurrensmyndighet AGCM meddelade i tisdags att den har öppnat en formell utredning av Intesa Sanpaolos uppköpserbjudande på Monte dei Paschi di Siena, rapporterar Investing.com. Enligt myndighetens pressmeddelande fattades beslutet redan på måndagen.
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Utredningen ska kartlägga hur affären påverkar konkurrensen på en rad bank- och försäkringsmarknader, både regionalt och i hela landet.
Problem i dussintals provinser
Intesa är Italiens största bank. Den har redan gått med på att avyttra ungefär hälften av Monte dei Paschis kontor för att möta konkurrensrättsliga invändningar. Enligt Realtids tidigare rapportering ska kontoren och varumärket gå till försäkringsbolaget Unipol.
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Myndigheten är ändå inte nöjd. Enligt dess preliminära kontroller kan affären fortfarande ge konkurrensproblem för inlåning i 20 provinser och för lån till småföretag i 17 provinser.
Myndigheten gjorde en första bedömning efter att Intesa ansökt om godkännande i juni. Då hittades möjliga problem i 72 provinser när det gäller lån till hushåll.
Nyckeln till Generali
Affären handlar om mer än bankkontor. Genom förvärvet av Mediobanca kontrollerar Monte dei Paschi omkring 13 procent av Generali, Italiens största försäkringsbolag. Den posten skulle följa med till Intesa, som själv konkurrerar med Generali inom livförsäkring, enligt Reuters.
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Intesa har sagt att banken inte tänker lägga sig i hur Generali drivs. Samtidigt vill den ha en plats i försäkringsbolagets styrelse för att kunna utnyttja kapitallättnader kopplade till innehavet.
När budet presenterades den 8 juni värderades det till 30,6 miljarder euro. Ersättningen är 16 nya Intesa-aktier för varje tio aktier i Monte dei Paschi, plus en euro kontant per aktie, enligt Intesa. Eftersom en stor del betalas i aktier följer värdet Intesas kurs, och Reuters anger det nu till omkring 35 miljarder euro.
Budstriden lever vidare
I början av augusti såg striden ut att vara avgjord. Banco BPM drog sig då ur sina fusionsplaner med Monte dei Paschi efter motstånd från storägaren Crédit Agricole. Intesa blev därmed ensam spekulant.
Men Monte dei Paschi har inte gett upp. Den 21 augusti gick vd Luigi Lovaglio till motattack med två rena aktiebud på Banco BPM och förmögenhetsförvaltaren Banca Generali, värda sammanlagt omkring 34 miljarder euro, rapporterar Euronews. Tanken är att bygga en koncern värd omkring 80 miljarder euro, som skulle bli Italiens näst största bank räknat i utlåning och kontorsnät.
Enligt Euronews har även institutioner i Siena och Toskana motsatt sig ett övertagande från Intesa. De oroar sig för att kontor ska flyttas över till Unipol-Bper och att jobb ska försvinna.
Banken är ett laddat objekt. Den grundades 1472 och betraktas som världens äldsta fortfarande verksamma bank, skriver Dagens PS. Staten räddade Monte dei Paschi 2017 och äger i dag knappt fem procent, en post som finansdepartementet har planerat att sälja före utgången av september.