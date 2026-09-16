PwC:s brittiska avdelning är van vid att ständigt öka sina intäkter. Men den här gången pekar siffrorna åt fel håll.
Intäktschock för konsultjätten – krymper för första gången på 20 år
En långvarig nedgång på konsultmarknaden i Mellanöstern pressar revisions- och rådgivningsjätten PwC.
Det sker samtidigt som AI-utvecklingen skapar nya utmaningar för branschen.
PwC totala intäkter i Storbritannien och Mellanöstern minskade med tre procent till 6,2 miljarder pund under räkenskapsåret som avslutades i juni 2026.
Chefen fick ändå mer i lön
Nedgången drevs framför allt av verksamheten i Mellanöstern, där intäkterna föll med 15 procent till 1,7 miljarder pund, skriver Financial Times.
Den brittiska verksamheten ökade samtidigt försäljningen med 2 procent. Det räckte dock inte för att väga upp tappet i Mellanöstern, som tidigare varit en viktig motor för PwC tillväxt.
Trots det svagare resultatet ökade den genomsnittliga ersättningen till bolagets närmare 1 000 delägare till rekordnivån 935 000 pund.
Den brittiska verksamhetens högsta chef, Marco Amitrano, fick 4,8 miljoner pund i ersättning, upp från 4,3 miljoner pund året före.
De höga ersättningarna kommer samtidigt som PwC har minskat personalstyrkan. Antalet anställda i Storbritannien och Mellanöstern har reducerats med över 4 000 personer, motsvarande nästan 12 procent.
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Tufft i Mellanöstern
Nedskärningarna är en del av bolagets åtgärder för att sänka kostnaderna och anpassa verksamheten till den svagare efterfrågan.
Nedgången i Mellanöstern är inne på sitt andra år. En bredare avmattning på den lukrativa saudiska konsultmarknaden har slagit mot PwC:s verksamhet, efter flera år av snabb expansion.
Bolaget har även påverkats av regionala konflikter, marknadsstörningar och valutaförändringar.
Under föregående år sade PwC upp omkring 60 delägare och 1 500 anställda i regionen efter ett förbud mot att ta nya uppdrag från Saudiarabiens statliga investeringsfond.
I år har bolaget tagit in Laura Hinton, tidigare brittisk chef, för att leda verksamheten i Mellanöstern.
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Konkurrenternas rapporter kommer snart
PwC är det första av de fyra stora revisionsbolagen att redovisa sina brittiska resultat för det senaste räkenskapsåret.
Deloitte, EY och KPMG står inför liknande utmaningar, där AI-utvecklingen hotar att förändra branschens arbetsmodell.
PwC:s konsultverksamhet minskade med omkring 10 procent till 1,8 miljarder pund under året. Även riskrådgivningen föll ungefär lika mycket, medan skatte-, revisions- och transaktionsrådgivningen var stabilare.
Tillväxten hade redan planat ut året före, efter flera år av stark efterfrågan på konsulter och snabb expansion i Mellanöstern.
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