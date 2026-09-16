Intäktschock för konsultjätten – krymper för första gången på 20 år

En långvarig nedgång på konsultmarknaden i Mellanöstern pressar revisions- och rådgivningsjätten PwC.

Det sker samtidigt som AI-utvecklingen skapar nya utmaningar för branschen.

PwC totala intäkter i Storbritannien och Mellanöstern minskade med tre procent till 6,2 miljarder pund under räkenskapsåret som avslutades i juni 2026.

Chefen fick ändå mer i lön

Nedgången drevs framför allt av verksamheten i Mellanöstern, där intäkterna föll med 15 procent till 1,7 miljarder pund, skriver Financial Times.

Den brittiska verksamheten ökade samtidigt försäljningen med 2 procent. Det räckte dock inte för att väga upp tappet i Mellanöstern, som tidigare varit en viktig motor för PwC tillväxt.

Trots det svagare resultatet ökade den genomsnittliga ersättningen till bolagets närmare 1 000 delägare till rekordnivån 935 000 pund.

Den brittiska verksamhetens högsta chef, Marco Amitrano, fick 4,8 miljoner pund i ersättning, upp från 4,3 miljoner pund året före.

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De höga ersättningarna kommer samtidigt som PwC har minskat personalstyrkan. Antalet anställda i Storbritannien och Mellanöstern har reducerats med över 4 000 personer, motsvarande nästan 12 procent.

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