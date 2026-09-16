Byggbranschen fruktade New Yorks borgmästare – har ändrat sig helt

New Yorks borgmästare Zohran Mamdani vill pressa hyresvärdar och samtidigt få privata byggföretag att uppföra fler bostäder.

Strategin har överraskat fastighetsbranschen, som tidigare fruktade att den demokratiske socialisten skulle försvåra nybyggandet, skriver The Economist.

Bostadsbristen i New York har blivit allt mer akut. Vakansgraden för hyreslägenheter var 1,4 procent 2024, den lägsta nivån sedan slutet av 1960-talet.

Lovade att frysa hyrorna

Det innebär att endast omkring 34 000 av stadens 2,4 miljoner hyreslägenheter stod lediga. Nyare uppgifter från Manhattan visar att situationen därefter bara förbättrats marginellt.

Bristen driver upp hyrorna och bidrar till att invånare lämnar staden. Samtidigt var bostadsfrågan en central faktor bakom Mamdanis snabba uppgång inom Demokratiska partiet.

Under valkampanjen lovade han att frysa hyrorna i stadens omkring en miljon reglerade lägenheter.

Tidigare hade Mamdani uttryckt skepsis mot privata byggprojekt och varnat för att nybyggnation kunde leda till undanträngning av befintliga invånare.

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