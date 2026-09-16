När Zohran Mamdani var det många som inte var helt övertygade, bland annat i byggbranschen. Men på vissa plan har man nu ändrat åsikt.
Byggbranschen fruktade New Yorks borgmästare – har ändrat sig helt
New Yorks borgmästare Zohran Mamdani vill pressa hyresvärdar och samtidigt få privata byggföretag att uppföra fler bostäder.
Strategin har överraskat fastighetsbranschen, som tidigare fruktade att den demokratiske socialisten skulle försvåra nybyggandet, skriver The Economist.
Bostadsbristen i New York har blivit allt mer akut. Vakansgraden för hyreslägenheter var 1,4 procent 2024, den lägsta nivån sedan slutet av 1960-talet.
Lovade att frysa hyrorna
Det innebär att endast omkring 34 000 av stadens 2,4 miljoner hyreslägenheter stod lediga. Nyare uppgifter från Manhattan visar att situationen därefter bara förbättrats marginellt.
Bristen driver upp hyrorna och bidrar till att invånare lämnar staden. Samtidigt var bostadsfrågan en central faktor bakom Mamdanis snabba uppgång inom Demokratiska partiet.
Under valkampanjen lovade han att frysa hyrorna i stadens omkring en miljon reglerade lägenheter.
Tidigare hade Mamdani uttryckt skepsis mot privata byggprojekt och varnat för att nybyggnation kunde leda till undanträngning av befintliga invånare.
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Lanserat flera åtgärder
Inför borgmästarvalet ändrade han dock hållning och framhöll att den privata bostadsmarknaden måste spela en viktig roll, samtidigt som staden behöver underlätta byggandet.
Som borgmästare har han fortsatt att driva en hård linje mot hyresvärdar. En nämnd har beslutat om oförändrade hyror i reglerade lägenheter från oktober.
För fastighetsägare med små marginaler riskerar beslutet att förvärra ekonomin. Omkring tio procent av de berörda byggnaderna har redan kostnader som överstiger hyresintäkterna.
Parallellt har Mamdani lanserat åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Stadens budget innehåller resurser för att minska handläggningstider, identifiera kommunal mark och genomföra hundratals förslag för fler bostäder.
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Har blivit mer positiva
I maj presenterade han en plan för att bygga 200 000 prisvärda lägenheter under tio år. Planen omfattar bland annat lättade regler och ekonomiska incitament för privata aktörer som renoverar allmännyttiga bostäder.
Byggbranschens tidigare motstånd har därför ersatts av en mer positiv hållning. Under första kvartalet 2026 ökade antalet föreslagna bostäder kraftigt till nästan 17 000, omkring 250 procent över genomsnittet sedan 2008.
Mamdani har även fått stöd av reformer på delstatsnivå och lokala initiativ för att snabba på byggprocesserna.
Samtidigt återstår finansieringsproblem. Målet på 200 000 prisvärda bostäder kan kräva stöd från federala staten, New York eller nya kommunala lån.
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