Världens bästa statliga fond tror på dystrare tider på börsen

Nya Zeelands statliga pensionsfond räknar med att börsuppgången mattas av efter en period med kraftig avkastning.

Trots en försiktig positionering mot amerikanska teknikaktier ökade fondens värde med 14,2 procent under det senaste räkenskapsåret.

Fonden uppgick vid utgången av juni till 94,4 miljarder nyzeeländska dollar, motsvarande omkring 532 miljarder kronor.

Vill ha bred riskspridning

Fondens resultat kom samtidigt som den amerikanska aktiemarknaden utvecklades starkt.

S&P 500 steg med mer än 20 procent under samma period, drivet av investerarnas intresse för artificiell intelligens och teknikbolag.

Nya Zeelands fond hade en lägre andel amerikanska aktier än sitt passiva jämförelseindex och hamnade därför något efter detta. Jämförelseportföljen består till 80 procent av globala aktier, skriver Financial Times.

Fondens strategi bygger på en bredare riskspridning, med investeringar i bland annat skog, fastigheter och onoterade tillgångar utöver aktier.

ANNONS

Förvaltningen motiveras av fondens långsiktiga pensionsåtaganden snarare än kortsiktiga börsrörelser.

Läs mer: Lämnar Riksbanken – blir centralbankschef på Nya Zeeland. Dagens PS