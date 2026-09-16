En börsrekyl står för dörren. Det tror den statliga pensionsfonden i Nya Zeeland som har visat upp hög avkastning år efter år.
Världens bästa statliga fond tror på dystrare tider på börsen
Nya Zeelands statliga pensionsfond räknar med att börsuppgången mattas av efter en period med kraftig avkastning.
Trots en försiktig positionering mot amerikanska teknikaktier ökade fondens värde med 14,2 procent under det senaste räkenskapsåret.
Fonden uppgick vid utgången av juni till 94,4 miljarder nyzeeländska dollar, motsvarande omkring 532 miljarder kronor.
Vill ha bred riskspridning
Fondens resultat kom samtidigt som den amerikanska aktiemarknaden utvecklades starkt.
S&P 500 steg med mer än 20 procent under samma period, drivet av investerarnas intresse för artificiell intelligens och teknikbolag.
Nya Zeelands fond hade en lägre andel amerikanska aktier än sitt passiva jämförelseindex och hamnade därför något efter detta. Jämförelseportföljen består till 80 procent av globala aktier, skriver Financial Times.
Fondens strategi bygger på en bredare riskspridning, med investeringar i bland annat skog, fastigheter och onoterade tillgångar utöver aktier.
Förvaltningen motiveras av fondens långsiktiga pensionsåtaganden snarare än kortsiktiga börsrörelser.
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Har presterat bra över tid
Förvaltarna bedömer att den senaste tidens starka utveckling på de amerikanska aktiemarknaderna kan följas av en återgång mot mer normala avkastningsnivåer.
Den långsiktiga avkastningsprognosen har därför sänkts till 7,2 procent per år över en 20-årsperiod, från tidigare 7,8 procent.
New Zealand Superannuation Fund har uppmärksammats internationellt efter att Global SWF förra året rankade fonden som världens bäst presterande statliga investeringsfond över en 20-årsperiod.
Den genomsnittliga årliga avkastningen översteg då 10 procent.
Sedan fonden grundades 2001 har den nyzeeländska staten skjutit till 27,4 miljarder nyzeeländska dollar.
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Betalar in mycket skatt
Under de senaste 20 åren har fonden dessutom genererat omkring 22 miljarder nyzeeländska dollar mer än sitt passiva jämförelsealternativ.
Fonden var landets största skattebetalare under det senaste året.
Även Australiens statliga Future Fund redovisade en stark utveckling. Fonden, som förvaltar 356 miljarder australiska dollar, steg med 14,8 procent under året fram till juni.
Resultatet har förbättrats efter att den australiska regeringen 2024 ändrade fondens uppdrag och styrde mer kapital mot investeringar i energiomställning och bostäder.
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