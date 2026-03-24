Saab i kanadensiskt AI-samarbete

Saab vill sälja stridslednings- och spaningsflygplan av typen Globaleye till Kanada. Avtalet som ingåtts är kopplat till möjligheten att sälja systemet till Kanada, ”men kommer också att stödja befintliga och framtida internationella Globaleye‑operatörer”, skriver Saab i ett pressmeddelande.

Cohere är ett ledande AI-bolag för företag med säkerhetsfokus, enligt Saab.

Vd på plats i Kanada

För närvarande är Saabs vd Micael Johansson i Kanada för att försöka sälja Gripenplan till landet, skriver Affärsvärlden.

Tidigare hade Kanada bestämt sig för USA:s flygplan F-35, men sedan relationerna med USA försämrats har premiärminister Mark Carney beordrat en översyn av planerna.