24 mars
2026

AI kopierar McKinsey – men missar det som gör råden värda miljoner

Saab i kanadensiskt AI-samarbete

Foto: Johan Nilsson / TT
Nyhetsbyrån TT

Försvarskoncernen Saab har ingått ett avtal om AI-samarbete med det kanadensiska företaget Cohere.

Saab vill sälja stridslednings- och spaningsflygplan av typen Globaleye till Kanada. Avtalet som ingåtts är kopplat till möjligheten att sälja systemet till Kanada, ”men kommer också att stödja befintliga och framtida internationella Globaleye‑operatörer”, skriver Saab i ett pressmeddelande.

Cohere är ett ledande AI-bolag för företag med säkerhetsfokus, enligt Saab.

Vd på plats i Kanada

För närvarande är Saabs vd Micael Johansson i Kanada för att försöka sälja Gripenplan till landet, skriver Affärsvärlden.

Tidigare hade Kanada bestämt sig för USA:s flygplan F-35, men sedan relationerna med USA försämrats har premiärminister Mark Carney beordrat en översyn av planerna.

